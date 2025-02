Dê uma olhada na época do casamento de Angga Yunanda e da canela Shenina, que surpreendeu o público

Yakarta, vivo – O país do país está sendo surpreso com as notícias dos amantes, a saber, Angga Yunanda E Shenina Canela. Sabe -se que ambos se casam em segredo.

Viva monitorou na segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025, através de seu Instagram pessoal, fardo do Instagram, Angga compartilhou alguns retratos de seu casamento com Shenina, o que fez muito os fãs surpreenderem.

 Angga Yunanda. Foto: Instagram @ anggayunareal16.

Muitos se perguntam se o segundo casamento é real ou simplesmente a necessidade de projetos de filmes. Porque até agora o casal nunca revelou sobre seus planos de casamento.

Então, como foi o momento do casamento de Angga Yunanda e Shenina Cinnamon? Dê uma olhada na época do segundo casamento que ocorreu hoje, segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025.

1. Tema branco



Na época de Angga Yunanda e Shenina Cinnamon, usando temas brancos. Vi ambos vestindo roupas brancas, tanto do namorado quanto da mulher.

Na foto, o homem de 24 anos fica bonito em tudo, embrulhado em branco. Enquanto Shenina Cinnamon parece elegante kebaya com um longo véu pendurado e tocado.

“Para sempre e para sempre,” Angga Yunanda escreveu na carga.

2. Ele parece feliz e mostrando um livro de casamento

O momento seguinte na carga de Angga e Shenina mostrou um livro de casamento. Ambos se entreolharam e sorriram, vistos pelos olhos em seus rostos muito felizes de serem claros para o casal que sabia que era harmonioso.

Houve muitos momentos de Angga e Shenina se entreolharam e sorriram na carga. Mesmo em um momento, os dois pareciam segurando as mãos como promissoras para sempre.

3. Parabéns

A partir da carga, a coluna de comentários foi vista por parabéns de outros artistas e cidadãos. Eles parecem compactos ao parabenizar o casamento de Angga e Shenina.

Sabe -se que existem alguns artistas que dão saudações como Isyana Sarasvati ao feliz Salma, dando parabéns e orações. No entanto, houve alguns que ficaram surpresos com essas notícias como Kiky Saputri.

“Parabéns a você. Cheio de bênçãos”, Happy Salma escreveu nos comentários de cobrança.

“Parabéns de amor pelos pássaros” Isyana Sarasvati escreveu no mesmo comentário.

“Huh? Kiky Saputri escreveu.

Como uma informação adicional, até que essas notícias fossem feitas, a carga do Instagram, sabe -se que Angga Yunan era amada até 877 como 80 mil comentários.