De volta à ação, o diretor Seth Gordon fala sobre a ideia de spinoff de Jamie Foxx e Cameron Diaz

O diretor de Back in Action, Seth Gordon, conversou com o ComingSoon sobre o novo filme da Netflix de Jamie Foxx e Cameron Diaz. O diretor de The Horrible Bosses falou sobre a cena de abertura do filme, compartilhou uma ideia spin-off e muito mais. Agora está transmitindo.

“Anos depois de deixarem a vida como espiões da CIA para começar uma família, Emily e Matt são atraídos de volta ao mundo da espionagem quando seu disfarce é descoberto”, diz o slogan do último filme de Seth Gordon.

Tyler Treese: Queria perguntar sobre a cena de abertura, que é em um avião. Realmente começa o filme forte e apresenta os personagens muito bem. Quão importante foi realmente conhecer essa execução? Porque realmente atrai os espectadores desde o início.

Seth Gordon: Bem, obrigado. Isso é um elogio, e algumas anotações que recebi do estúdio, há um ano, fariam você pensar que ele talvez nem estivesse no filme (risos).

Existem muitos efeitos visuais nessa sequência. Então, demorou muito para evoluir e chegar a esse ponto. Foi originalmente escrito como uma sequência de trem que íamos filmar na Itália, mas recebi o recado do estúdio bem no final do jogo. Duas semanas antes do início das filmagens: “Não tem trem, pense em outra coisa”.

Então eu fiz isso da maneira mais louca. É como ficar acordado a noite toda tentando encontrar algo que esteja em um nível em que você possa ficar fisgado. E estou tão feliz que você diga isso. Ele fez isso. Depois de estabelecermos que esses personagens estão conectados e que vão ter um filho, nós os colocamos nessa situação maluca. Então, adorei que tenha funcionado para você.

Jamie Foxx e Cameron Diaz já trabalharam juntos duas vezes, então eles já tinham essa química. Quanto isso ajuda você quando você não precisa se preocupar com a combinação de talentos?

É enorme. Quero dizer, é muito importante não ter que começar do zero em nada com sua química. E eu sinto que isso é muito autêntico para a verdadeira amizade deles, a forma como eles se apresentam neste filme. Eu sinto que nos outros filmes em que eles participaram, eles realmente não tiveram a chance de agir assim. Eles eram obviamente inimigos em qualquer domingo em determinado momento.

Neste, sinto que temos que mostrar esse outro lado de como eles se conectam. E eu adorei. Cada dia era essa alegria e essa jornada. (Fui) eu também tentando ajustar as cenas para que pudéssemos dar-lhes espaço para operar assim. Porque tem metade do filme onde é como ação, dar um soco, cortar (risos)/Onde fazemos isso o tempo todo.

Falamos sobre eles como redemoinhos em um rio. Onde eles podem vibrar em uma cena ou espaço e fazer riffs e tocar porque eu sinto que é algum tipo de mágica quando eles fazem isso. Você não vê esse tipo de química com muita frequência e há algo realmente especial nisso. E eu acho que é porque eles são amigos há muito tempo e porque ambos simplesmente têm isso.

Há muitas cenas ótimas nisso, mas também é divertido vê-las juntas na tela. Eles realmente têm uma faísca como você mencionou. Jamie é muito engraçado e você tem um roteiro engraçado aqui, mas juro que poderia ler qualquer coisa e qualquer linha de diálogo e torná-la engraçada. Você pode contar a ele sobre seu olhar cômico? Porque não há ninguém como ele.

Ele é um gênio cômico. Eu acho que na verdade começa com ele sendo um gênio musical e assim como seu ouvido, o que eu acho que está relacionado a como ele é um imitador e pode fazer a voz de qualquer pessoa. Estou com medo do momento em que conseguir um. (risos)

Mas ele é simplesmente incrível. E acho que esperava mostrar isso sempre que pudesse. E você está certo, você poderia dar a ele a lista telefônica. Eu poderia matá-lo só com isso. E houve momentos em que teve até uma cena na cozinha em que ele falava coisas russas, certo? Frases em russo porque a filha o viu conversando com o cara do ar condicionado.

Ele estava fora da câmera dizendo: “Dasia. Sputnik”, certo? E ele estava dizendo exatamente a mesma coisa que eu acabei de dizer, mas foi muito engraçado. Você sabe o que eu quero dizer? Ele apenas pegaria e daria uma pequena reviravolta. Uma pequena reviravolta. É só ter o toque. Eu não sei, realmente. É incrível estar por perto. É simplesmente um gênio trabalhando.

Você tem tantas estrelas neste filme, um ótimo elenco. Mas quem realmente roubou o filme para mim foi o personagem Nigel interpretado por Jamie Demetriou. É muito divertido nisso. Como você consegue usá-lo em todos os momentos?

Ele também é o personagem favorito do meu filho. E todos os seus amigos. Nigel é uma adição muito tardia ao filme. Tínhamos a personagem Ginny, que na verdade é inspirada na minha sogra. E Nigel estava simplesmente…

Foi como se um raio tivesse me atingido e eu pensei: “Precisamos ter esse outro tipo de dínamo naquele ambiente que é como… Bem, como no xadrez. É como o cavalo. Seus movimentos são simplesmente inesperados e diferentes dos demais. E eu tinha visto Jamie Demetriou no Fleabag anos atrás, e ele ficou comigo porque era muito bom. E é como se cada escolha parecesse pura, verdadeira e real. E ele e eu realmente nos conectamos com King of Kong. Ele era um grande fã de King of Kong.

Acho que pulei um papel, quero dizer, escrevi um papel para ele antes de conhecê-lo e sem perguntar (risos), que é Nigel, e então milagrosamente conseguimos que ele aparecesse no filme, e foi perfeito para ele. Sinceramente, não sei quem mais poderia ter interpretado isso. Ele simplesmente arrasou e falou a mil por hora, toneladas de ideias. Se eu tentasse anotar tudo o que ele disse, a sala do roteiro seria muito longa. Eu teria recebido notas de estudo, tanto faz.

Mas foi em cada respiração, como inovar, agregar da forma mais divertida, como tudo. Então tive sorte de tê-lo. Eu não sei como dizer isso.

Sim, é ótimo. No futuro, ele seguiria Nigel totalmente em seu próprio filme de espionagem. É muito divertido.

Sim. Spin-off, eu nem sei. E espero que com Glenn (Close) também. Acho que eles iriam matá-lo. Eu veria isso com certeza.

Recentemente dirigiu os dois primeiros episódios de The Night Agent, que se tornou o maior sucesso da Netflix. Quão satisfatório foi começar com Shawn Ryan?

Ah, ele é um assassino. Como o incrível e talentoso Shawn Ryan. Apenas um assassino. Como eu li o piloto de especificações que ele escreveu antes de trazê-lo para a Netflix. Fiquei completamente fisgado e acho muito legal que a Netflix tenha nos permitido levar ao ar algumas descobertas. Então não é como se estivesse cheio de gente que todo mundo já conhece e que se comprovou porque era muito bom, sabe? E a próxima temporada na próxima semana. Estou animado para que as pessoas vejam isso. Isso é ótimo.

Obrigado a Seth Gordon por reservar um tempo para falar sobre De volta à ação.