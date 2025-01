De volta para o futuro III DeLorean Unboxing Video detalha os últimos brinquedos colecionáveis

A Hot Toys retorna com outro veículo colecionável, desta vez baseado na máquina do tempo DeLorean do clássico de ficção científica de 1990. De volta para o futuro III.

O mais recente veículo colecionável é inspirado no DeLorean de Back to the Future III e mede mais de 28 polegadas de comprimento com detalhes impressionantes. O veículo apresenta as icônicas portas em forma de asa de gaivota, bem como vários componentes de iluminação LED no exterior e no interior do veículo.

As rodas do carro também são personalizáveis ​​e podem ser exibidas com uma configuração de rodas sobre trilhos ou um visual “off-road” para combinar com a aparência do carro quando ele atravessou o Velho Oeste no filme.

Assista ao vídeo de unboxing do veículo da Sideshow abaixo:

Além do veículo em si, os acessórios que acompanham o carro incluem réplicas em 1/6 do dispositivo de temperatura da câmara de combustão, despertador e barra de reboque, permitindo aos fãs recriar diferentes cenas do filme. Esta não é a primeira colaboração de De volta para o Futuro da Hot Toys, já que a empresa também lançou várias figuras baseadas no Dr. Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd na franquia.

Como obter o veículo DeLorean Time Machine de De Volta para o Futuro III

Veículo colecionável DeLorean Time Machine agora disponível para encomenda Site de colecionáveis ​​​​Sideshowe é vendido por um preço premium de US$ 805. O colecionável deverá ser enviado entre janeiro e junho, então os fãs que comprarem um podem esperar que ele esteja a caminho em breve.