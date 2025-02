Death Sple

VIVA – A morte de uma estrela de drama popular MeteoritoBarbie Hsu no domingo, 2 de fevereiro de 2025, de repente se tornou triste notícia no mundo do entretenimento no universo. A figura da atriz de 48 anos imediatamente chamou a atenção, onde o público ficou muito surpreso com a morte da estrela do jardim meteorita.

Uma série de especulações estava aumentando, uma série de sinais incomuns e coisas antes da morte de Barbie Hsu. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

Algumas mídias de Taiwan relataram notícias alarmantes sobre a amada atriz Barbie Hsu, porque o relatório que não foi confirmado sobre sua morte circula on -line.



Em 2 de fevereiro, uma página de mídia social afirma que uma excelente estrela de Taiwan morreu aos 48 anos devido a doenças repentinas, com instruções que mostram que se refere ao HSU, que é conhecido por seu papel em “Garden de Meteoritos”.

Muitos amigos íntimos permaneceram em silêncio, o que fortaleceu ainda mais a especulação.

Relatado pela página Diariamente dimsumEm 3 de fevereiro, o Hsu Exhond Exhond Ex, Wang Xiaofer tomou uma ação surpreendente ao mudar sua foto de perfil em Douyın e WeChat em uma imagem preta profunda, uma ação que muitas pessoas consideravam incomum e preocupante.

Até agora, não houve uma confirmação oficial sobre a morte relatada da HSU.



Páginas “Viajante japonês” Enviado em 2 de fevereiro que uma estrela de Taiwan havia morrido, com detalhes que apontaram para a HSU, incluindo a idade e seu relacionamento com o parceiro que era estrangeiro.

Curiosamente, a HSU foi vista alguns dias antes de assistir a um jantar de seu mentor, ela parecia animada com o marido, DJ Koo.

Além disso, sua mãe e sua irmã compartilharam recentemente seus vídeos de dança, o que fez muitas pessoas questionarem a validade dos rumores da morte.

Em alguns eventos anteriores, o HSU e sua família responderam rapidamente a informações incorretas, mas desta vez, a falta de respostas de amigos e familiares aumentou as preocupações do público.

O amigo de Hsu, Makiyo, expressou sua irregularidade pelas notícias e insistiu que ele ouvia qualquer coisa sobre isso.

O que mais complicou o problema, a avó da HSU compartilhou recentemente as últimas notícias sobre viagens familiares à Tailândia, onde, segundo relatos, a HSU estava na Coréia com seus filhos para comemorar o Ano Novo Chinês, o que contradiz as declarações sobre sua doença.