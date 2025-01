Debandada de Pushpa 2: o ator Allu Arjun aparece diante da polícia de Chikkadpally

O ator telugu Allu Arjun, acusado no caso relacionado à morte de uma mulher durante uma debandada na estreia de seu filme, compareceu perante a polícia de Chikkadpally em Hyderabad em 5 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

O ator Allu Arjun compareceu perante a polícia de Chikkadpally no domingo (5 de janeiro de 2025) em conexão com a investigação em andamento sobre o caso de debandada do teatro Sandhya 70 MM, que ceifou a vida de uma mulher e deixou seu filho hospitalizado durante o show de caridade Pushpa 2. em 4 de dezembro.

Por volta das 10h30 de domingo (5 de janeiro de 2025), o ator deu entrada na delegacia e concluiu os procedimentos. Antecipando uma grande multidão, a polícia de Chikkadpally tomou medidas de segurança elaboradas. Um número significativo de policiais da Zona Central de Hyderabad foi destacado para bandobast e barricadas foram colocadas nas vielas e vielas que ligam a delegacia de polícia para manter os curiosos à distância.

Na sexta-feira (3 de janeiro de 2025), o tribunal de Nampally concedeu fiança ao ator e pediu-lhe que se apresentasse ao oficial da delegacia de Chikkadpally (SHO) todos os domingos durante dois meses ou até que a folha de acusações fosse apresentada.

O ator foi preso em 13 de dezembro de 2024 após ser acusado de um caso de homicídio culposo que não equivale a homicídio.