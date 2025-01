Debandada de Tirupati: YSRCP quer que AP CM Chandrababu Naidu assuma responsabilidade moral

O presidente indiviso do distrito de YSRCP Chittoor e ex-presidente do TTD Trust Board, B. Karunakar Reddy, discursa em uma entrevista coletiva em Tirupati em 19 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: KV Poornachandra Kumar

O Partido do Congresso YSR (YSRCP) culpou abertamente o governo estadual por se esquivar de sua responsabilidade pela infeliz debandada testemunhada antes do Festival Vaikunta Ekadasi e exigiu que os responsáveis ​​pelo incidente sejam responsabilizados.

Discursando em uma entrevista coletiva em Tirupati no domingo (19 de janeiro de 2025), o ex-Tirupati MLA e presidente da unidade indivisa do distrito de Chittoor do partido, Bhumana Karunakar Reddy, afirmou categoricamente que o incidente foi uma falha do governo estadual e perguntou ao ministro-chefe N. Chandrababu Naidu assumir a responsabilidade moral pelo incidente.

Reddy, ex-presidente do TTD Trust Council, perguntou-se como o TTD, que tinha capacidade para administrar uma enorme multidão de quatro lakh peregrinos durante os Brahmotsavams, tinha dado errado com uma pequena multidão de 2.000 peregrinos esperando em um parque.

“Depois de realizar uma reunião formal de revisão, o Sr. Naidu lavou as mãos ao suspender dois funcionários subalternos e transferir três burocratas, como se não tivesse responsabilidade moral pelo fracasso.”

Referindo-se à visita planeada de um funcionário do governo central a Tirumala após a debandada, bem como ao incêndio na cozinha do templo de Tirumala, que foi posteriormente cancelado, o Sr. Reddy acusou o Ministro-Chefe de “gerir” a situação levantando-a com o Ministro do Interior da União, Amit Shah.

“Esta é a primeira vez que o Centro se preocupa com a situação em Tirumala. A situação degenerou a tal ponto que o governo da União procura diretamente uma imagem clara da onda de acontecimentos desagradáveis”, disse ele, lembrando que o mesmo centro procurou aconselhamento do TTD sobre gestão de multidões durante a cerimónia de inauguração de Sri Ramlalla. . templo em Ayodhya no ano passado.