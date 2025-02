Decepory Announds: SC Summings Delhi, Andhra Pradesh e J&K Secretários -chefe

A Suprema Corte na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025) criticou vários estados, incluindo Delhi, Andhra Pradesh e J&K, chamando seus principais secretários sobre o “fracasso” em agir contra anúncios ilegais de drogas ayurvédicas, Siddha e Unani.

Um banco de juízes Abhay S. Oka e Ujjal Bhuyan disseram que quase não havia implementação de suas ordens.

O banco ordenou que os principais secretários comparecessem ao tribunal por meio de videoconferência para explicar por que esses estados não cumpriram.

O advogado sênior de Shadan Farasat, aparecendo como uma amicus curiae, apresentou que a maioria dos estados aceitou e levou empresas enquanto absorve os infratores.

“Conforme apresentado pelo amicus curiae, a questão dos anúncios ilegais de drogas ayurvédicas, Siddha ou Unani participará substancialmente, se todos os estados começarem a implementar a regra 170 dos medicamentos de drogas e cosméticos, 1945 em sua verdadeira carta e espírito.

O Tribunal Superior ordenou Andhra Pradesh, Delhi, Goa, Gujarat e Jammu e Cashmiro de enviar depoimentos, incluindo a resposta à aplicação da Regra 170.

“Concedemos tempo até o final deste mês a esses estados para apresentar respostas”, disse ele e publicou o assunto em 7 de março.

O Tribunal Principal, em 27 de agosto do ano passado, manteve uma notificação emitida pelo Ministério de Ayush, que omitiu a regra 170 dos medicamentos de drogas e cosméticos, 1945, que proíbe os anúncios enganosos de drogas ayurvédicas, Siddha e Unani.

O tribunal disse que a notificação emitida pelo ministério estava “nos dentes” de sua ordem de 7 de maio de 2024.

Ao revisar os anúncios enganosos, o Tribunal do Apex em 7 de maio de 2024 ordenou que antes de um anúncio pudesse ser ampliado, 1994.

O Centro defendeu sua carta de agosto de 2023 aos estados e aos territórios da União, pedindo às autoridades que não iniciem ações contra nenhuma entidade para violar a Regra 170.

O processo de notificação final do Gazette levaria tempo e para evitar confusão entre os vários estados e as autoridades da UT licencia e para evitar litígios evitáveis, o Ministério de Ayush através de sua carta de 29 de agosto de 2023 direcionou todas as autoridades de licença que não Dê uma medida, ele disse a declaração do centro.

O Tribunal Superior, em maio de 2024, questionou o centro sobre a carta.

O tribunal da Apex ouviu um comunicado apresentado em 2022 pela Associação Médica Indiana que alega uma campanha de mancha de Patanjali e o guru do Yoga Ramdev contra a campanha de vacinação com Covid e os sistemas de medicina modernos.