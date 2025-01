Décimo aniversário! Um presente de Gading e Gisel que faz Gempi chorar, o que é?

Jacarta – Gempita Nora Marten ou mais conhecida como Gempi, completou recentemente 10 anos em 16 de janeiro de 2025. Em seu aniversário, Gempi recebeu um presente especial de seus pais, Gading Marten e Gisella Anastasia ou Gisel.

Gempi recebeu um presente em forma de celular de Gading e Gisel. Este é o primeiro celular de Gempi, Gading e Gisel só deram um celular para a filha quando ela tinha 10 anos. Role para ver a história completa, vamos lá!

O momento feliz e comovente em que Gading e Gisel deram um presente a Gempi foi imortalizado em um vídeo que Gading postou em seu Instagram pessoal.

Ao abrir o presente, Gempi foi imediatamente vista abraçando os pais e chorando. Gempi ficou tão feliz que não conseguiu conter as lágrimas porque ficou emocionado.

“Feliz, hein?” Gading Marten disse ao Gempi, citado na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.

“Não consigo, não consigo segurar (choro de alegria)”, disse Gempi, respondendo enquanto chorava.

Como mãe, Gisel também parecia não conseguir conter suas emoções, ficou muito feliz ao ver Gempi feliz ao receber o presente.

Em sua legenda, Gading revelou que ele e Gisel só deram permissão a Gempi para ter celular quando eles tinham 10 anos.

“E finalmente. ela ganhou seu primeiro telefone. Foi uma longa espera, sonho… os amigos dele já estavam lá, mas o pai e a mãe deram permissão quando ele tinha 10 anos… ele é paciente, é esperto na escola. e uma promessa é uma promessa” escreveu Gading Marten.

“você merece, querido“… fique esperto e use com cuidado, querido… vá com calma a partir do final de semana, não fique jogando no celular todos os dias hahahaha”, completou.

Gading e Gisel também se emocionaram ao serem abraçados por Gempi. Não esquecendo que Gading também orou pela filha, que não conseguia acreditar que já tinha 10 anos.

“O jeito que ela apenas olhou e imediatamente abraçou papai e mamãe antes de olhar para o celular, fez todo mundo chorar, hee hee, você é tão doce, baby. hee hee, mamãe estava escondida nas costas, com medo de ser vista pingando, hahahahahaha. Feliz “Aniversário, querido… feliz por você… eu te amo @inigempili”, escreveu Gading Marten.