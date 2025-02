Decisão sobre o alinhamento do metrô em Thiruvananthapuram em breve

Com o orçamento de Kerala apresentado pelo Ministro das Finanças, Kn Balagopal, anunciando que as atividades preliminares relacionadas ao projeto Metro Thiruvanantham começarão no exercício de 2025-26, os moradores do distrito da capital novamente têm esperanças.

O atraso no final do alinhamento da rota causou um atraso importante para o projeto, juntamente com a precária situação financeira do estado.

Com apenas um ano restante para a Assembléia e as pesquisas do órgão local, espera -se que o governo do estado seja colocado em ação ao participar do alinhamento em breve.

Cinco alinhamentos

Depois que a Kerala Rapid Transit Corporation Limited, o veículo de fins especiais foi formado para executar o projeto de metrô leve em Thirvananthapuram e Kozhikode, fundido com a Kochi Metro Rail Corporation Ltd. (KMRL) de acordo com a direção do Ministério da União para Habitação e Affações Urbanas (Mohua), o KMRL apresentou cerca de cinco alinhamentos além do estado para consideração.

Entre os vários alinhamentos, o principal alinhamento, preparado pela Metro Rail de Délhi Corporation, que começa com a Technocity, conectando Kazhakkotom, Sreekarayam, Kesavadasapuram, Pattom, Thampanoor, Killipalam e acabamentoPalichal, é a rota proeminente considerada pelo Estado. No entanto, o KMRL apresentou outro corredor de Kazhakkotom e Linking Technopark, Bypass, Eenchakkal e se juntará ao primeiro alinhamento proposto em Attakulangara.

Demanda por partes interessadas

O KMRL considerou essa rota, considerando a demanda de várias partes interessadas envolvidas no projeto, incluindo o governo do estado. Além disso, o Estado deve comparecer se o alinhamento principal deve ser desenhado através da faculdade de medicina ou Kesavadasapuram, e a estátua ou cruzamento da padaria. Outro alinhamento de Kazhakkotom a Putharikandam Maidan através do Technopark também está sob a consideração do estado.

O estado decidirá o alinhamento final com base no volume do passageiro esperado em vários alinhamentos, juntamente com sua viabilidade.

Depois que o alinhamento é definido, o KMRL pode começar a trabalhar na preparação de um relatório detalhado do projeto de rota, disse Fountains. O governo do estado já começou a trabalhar na etapa elevada em Sreekaryam, levando em consideração o próximo projeto metropolitano através da travessia. O trabalho de aquisição de terras para as altas etapas de Ulloor e Pattom também começou.

O governo do estado havia sancionado cerca de ₹ 272 milhões de rúpias para Fliyovers em Sreckeryam, Pattom e Ullor.