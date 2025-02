Declaração controversa de Trump: os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza

Washington, vivo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025, disse que os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza, talvez com a ajuda de tropas dos EUA, enquanto os palestinos que vivem lá devem ir.

Esta é uma proposta surpreendente que mudará drasticamente a orientação do Oriente Médio e fará com que a população de mais de um milhão de pessoas experimente mais refugiados.

“Os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza e também trabalharemos lá”, disse Trump em entrevista coletiva junto com seu parceiro de Israel Benjamin Netanyahu.

 Viva militar: Donald Trump e Benjamin Netanyahu

Então ele descreveu sua visão para a área como um novo “Riviera”.

“Teremos isso e seremos responsáveis ​​por desmontar todas as bombas perigosas que não exploraram e outras armas naquele local, nivelando a localização e se livrando dos edifícios destruídos”, disse ele, citado pela CNN International, quarta -feira, fevereiro, fevereiro 5, 2025 ..

Quando perguntado se ele estava disposto a nos enviar tropas para preencher o vácuo de segurança em Gaza, Trump não descartou.

“Quanto a Gaza, faremos o que é necessário. Se necessário, faremos isso. Assumimos o papel que desenvolveremos”, disse ele.

O comentário de Trump é uma declaração extraordinária de um presidente americano que está no cargo, especialmente alguém que ganhou o poder político nos Estados Unidos através de suas críticas à mais longa guerra americana no Oriente Médio e prometeu restaurar o investimento dos EUA a seus cidadãos.

O comentário também levantou uma série de questões sobre como a captura de terras de Trump continuará, qual é a autoridade legal e quem financiará esses esforços.

“Vi a posição de propriedade de longo prazo e a vi com grande estabilidade para o Oriente Médio e talvez todo o Oriente Médio”, jornalistas da Casa Leste da Casa Branca.

Então ele disse que não foi uma decisão fácil de tomar.

“Todos com quem falo como idéias dos Estados Unidos têm terra, desenvolvem e criam milhares de empregos com algo que será extraordinário”.

Haverá muitas partes na região que se opõem ao plano de Trump, embora ele afirme que todos os oponentes que ele gosta.

O Egito e a Jordânia rejeitaram claramente a idéia de receber refugiados palestinos adicionais, por medo de desestabilização e medo de que eles nunca possam retornar aos seus países de origem.

Trump deu a entender que era isso que ele imaginava, o futuro em Gaza, que principalmente não envolvia os palestinos.

“Na minha opinião, as pessoas (Palestina) não devem retornar a Gaza”, disse Trump na sala oval no dia anterior.

“Ouvi dizer que Gaza é muito lamentável para eles. Eles vivem como no inferno. Eles vivem como no inferno. Gaza não é um lugar apropriado para as pessoas viverem, e a única razão pela qual eles querem voltar porque não têm outro alternativas.”

 Mais de 423 mil palestinos se mudaram para North Gaza

Então, ele acrescentou que os palestinos poderiam ser incluídos entre aqueles que retornaram a Gaza, mas claramente não imaginaram o caminho como uma casa permanente para eles.

“Os palestinos também. Os palestinos moram lá. Muitas pessoas moram lá”, disse ele.

Trump, um ex -promotor imobiliário, disse que, durante sua conferência de imprensa, estudou com cuidado o problema por meses.

O comentário seguiu seus conselhos anteriores naquele dia para os Gazans se mudarem para um novo local fornecido por um ou mais países no Oriente Médio.

“Quero dizer, eles estão lá porque não têm uma alternativa. O que eles têm? Nesse momento, tudo é como muitos detritos”, disse Trump.

A sugestão de Trump de que os Gazanes deixaram o caminho permanentemente como uma atitude provocativa que o faria como os políticos mais conservadores de Israel, mas em geral não seria aceito pelos vizinhos israelenses, que disseram que não queriam aceitar novos refugiados palestinos nos área da bolsa.