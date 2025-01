Declaração de problemas da equipe de Brad Pitt depois que fã foi enganado e roubado em US $ 850 mil

Brad PittA equipe de Pitt divulgou um comunicado depois que um fã foi enganado em US$ 850 mil por alguém usando fotos de Pitt.

O que a equipe de Brad Pitt disse sobre o golpe?

Em um comunicado enviado sobre o assunto, o porta-voz de Pitt disse que era “horrível” que os golpistas tentassem fazer isso hoje e pediu a qualquer pessoa que seja fã de qualquer celebridade que não responda às mensagens não solicitadas que receber. on-line.

“É terrível que os golpistas se aproveitem da forte ligação dos fãs com as celebridades, mas este é um lembrete importante para não responder a contatos online não solicitados, especialmente de atores que não têm presença nas redes sociais”, diz o comunicado.

As notícias sobre o bagre e o golpe subsequente se tornaram virais na Internet na semana passada, e a francesa de 53 anos chamada Anne revelou ao Men’s Journal que alguém a abordou alegando ser Brad Pitt e usando inteligência artificial e imagens photoshopadas de Pitt para “provar” a ele que ele era o ator.

Fotos mostrando Pitt no que parecia ser um hospital se tornaram virais nas redes sociais. Um deles mostrava Pitt também envolvido em uma cirurgia.

A mulher foi convencida pelo falso Pitt a enviar dinheiro para a pessoa após alegar que não conseguia acessar suas contas bancárias devido ao divórcio de Angelina Jolie. No total, a mulher enviou mais de US$ 850 mil para o falso Pitt e não percebeu que a pessoa não era Pitt até ver fotos reais dele com sua namorada, Ines de Ramon.

“No começo eu disse a mim mesma que era falso, era ridículo”, disse Anne em entrevista ao Men’s Journal. “Mas não estou acostumado com as redes sociais e não entendi muito bem o que estava acontecendo comigo. Eu me pergunto por que eles me escolheram para causar tantos danos? Eu nunca machuquei ninguém. “Essas pessoas merecem o inferno.”