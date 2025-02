Os EUA ordenaram que a praetoria fosse reduzida em parte devido ao caso constante de caso de genocídio

O ministro da África do Sul, Ronald Lamola, disse que seu país continuaria a seguir o caso de seu genocídio contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça (ICJ), apesar do presidente dos EUA, Donald Trump, punir um Praetori pela mudança.

Os diplomatas mais antigos apresentaram comentários em uma entrevista ao Financial Times na quarta -feira.



“Permanecendo em direção a nossos princípios às vezes tem consequências, mas permanecemos firmemente que isso é importante para o mundo e o governo da lei”, “ Lamola declarou.

A África do Sul apresentou um caso a Haia baseada no ICJ em dezembro de 2023, alegando que a campanha militar era Israel “Caráter genocida”. Israel lançou a cirurgia após uma incursão mortal pelos militantes do Hamas no território israelense em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.200 pessoas dos mortos.

Jerusalém ocidental nega as alegações. Em um veredicto temporário no ano passado, o tribunal ordenou que Israel tomasse todas as medidas necessárias para impedir quaisquer atos que pudessem ser considerados crimes de guerra.

Na semana passada, Trump assinou um regulamento da ordem de parar em qualquer ajuda ou assistência na África do Sul, acusando -a por “Sublocar a política externa dos Estados Unidos”. Ele também acusou o Praetori de tomar “Posições agressivas”, envolvendo -nos para nos enviar os aliados de Israel para a ICJ, desenvolvendo “Comercial, militar e nuclear” laços com o Irã e “Combustível” Violência contra “Proprietários de terras desonestos Rasily” na lei recentemente perdida sobre expropriação.

O presidente se ofereceu para mover os refugiados africanos (África do Sul Branca) “Evitando a discriminação com base em uma corrida patrocinada para o governo” nos EUA. Os africanos de imigrantes europeus, principalmente da Holanda, que chegaram à África do Sul de hoje no século XVII-século-eles tiveram uma oferta.

O governo sul -africano criticou a ordem executiva dos EUA, descrevendo -a como um equívoco. A PreCoria anunciou que a lei sobre expropriação pretende resolver as diferenças raciais em terras pertencentes a terras no país, onde os agricultores brancos continuam a possuir a maior parte das terras décadas depois que o apartheid terminou em 1994.









Na quinta -feira passada, o presidente sul -africano Cyril Ramaphos prometeu defender os interesses, soberania e democracia constitucional de seu país, declarando que Preno iria “Não é intimidado.”

Quarta -feira Lamola disse que havia “Sem chance” Que a África do Sul retire suas acusações de crimes de guerra contra Israel por ameaças de Washington.

De acordo com as estatísticas do governo dos EUA, Washington alocou quase US $ 440 milhões para ajudar na África do Sul em 2023. No entanto, há um medo de que a administração de Trump possa encerrar a iniciativa sem a iniciativa da tarifa Praetoria sob a lei africana sobre crescimento e oportunidades (agoa).

Desde 2023, os legisladores dos EUA procuraram remover a terra africana de AGOA, que permite que a África do Sul exporte vários minerais, incluindo Platin, Iron e Manganês, nos EUA. O Estado -Membro do BRICS apareceu como o principal usuário do programa, e os EUA foram classificados como o segundo maior destino para a exportação de Praetori globalmente em 2021, depois da China.

Antes da regulamentação de Trump, o Ministro dos Recursos Minerais e Petrolíferos da África do Sul, Gwede Mantashe, pediu aos países africanos que rejeitassem as exportações minerais para os Estados Unidos.