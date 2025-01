Dedi Mulyadi afirma sua promessa de não compartilhar cargos, incluindo os comissários de sua equipe de sucesso

Bandung, VIVA – O candidato a governador eleito de Java Ocidental, Dedi Mulyadi, prometeu não distribuir cargos a voluntários durante o desempenho das suas funções como Governador de Java Ocidental para o período 2025-2030.

Quando se encontrou após o Dia de Ação de Graças para a nomeação do governador eleito e vice-governador de Java Ocidental em Bandung, sábado, 11 de janeiro de 2025, Dedi disse que enfatizou aos voluntários/equipe vencedora que não prometeu nada além de melhorar o padrão . de vida do povo de Java Ocidental.

“Não tem (cargos compartilhados). Quer dividir os chefes de departamento? Não, o que está sendo distribuído? Nada. Agora, falando em comissionados, muito menos acrescentando comissionados, vamos reduzir os que temos. A equipe que está sob meu lado está disposto e “Ele sinceramente me aceitou sem condições e seu único interesse era querer que o povo de Java Ocidental melhorasse seu padrão de vida”, disse Dedi.

Kang Dedi Mulyadi

Dedi disse que no futuro a equipe vencedora será transformada no Fórum Especial de Java Ocidental, cuja tarefa é resolver vários problemas sociais em Java Ocidental, a fim de melhorar o padrão de vida e garantir necessidades de vida adequadas à população de Java Ocidental. . Java Ocidental. .

“Estou mais inclinado a me tornar uma fundação social que resolva vários problemas sociais, que possa mobilizá-los, apoiar os órfãos, ser pioneira na construção de moradias para os pobres, construir infraestrutura em várias regiões. disso. governo visando promover o desenvolvimento”, explicou.

Esta fundação, disse Dedi, é como coletar ajuda de várias partes que “não orçamentário“, que é então utilizado para crianças em idade escolar e apoia instalações e infraestruturas educacionais.

No mesmo local, o chefe da equipa vencedora de Dedi-Erwan, Major General do TNI (Purn) Dwi Jati Utomo, revelou que o Fórum Especial de Java Ocidental foi formado para apoiar a concretização das promessas políticas de Dedi-Erwan.

“Antes que ele (Dedi Mulyadi) tivesse uma diretriz, seria melhor formá-la em um fórum como uma fundação, especialmente uma fundação social. Para que ajude, o objetivo é ajudar a acelerar a realização de uma sociedade especial de Java Ocidental, ” ele disse.

Dwi disse que posteriormente este fórum também terá uma estrutura organizacional e de gestão, e também terá a função de absorver as aspirações e problemas do povo de Java Ocidental, além de através do Conselho Representativo Regional (DPRD), ou dos próprios Dedi ou Erwan como governador e vice-governador.

“Então o canal para as aspirações não é só o governador, porque ele pode estar ocupado e o seu tempo é limitado. Não é só o DPRD que tem muitas tarefas, bom, uma delas pode ser através deste fórum. O entusiasmo da equipe vencedora não pára até que as eleições terminem, mas apoia-a para que isso aconteça “O Java Ocidental Especial acabará por se tornar a Indonésia Dourada 2045”, disse ele.

Da mesma forma, o secretário da equipe vencedora de Dedi-Erwan, MQ Iswara, disse que o Fórum Especial de Java Ocidental foi formado porque a tarefa dos voluntários de liderar Dedi-Erwan para se tornarem líderes e estar com Dedi Mulyadi e Erwan Setiawan nos próximos cinco ou até dez anos supervisionando o programa.

“Pak Dedi até pediu que esse nível fosse elevado para que se tornasse uma pessoa jurídica, ou seja, uma fundação”, disse.

No futuro, continuou Iswara, o Fórum Especial de Java Ocidental também poderá participar na implementação de programas que sejam legalmente possíveis de serem implementados pelas instituições.

“O Ministério do Interior regula isso, existem fundações que podem fazê-lo. Em princípio, queremos monitorizar a liderança de Kang Dedi para que esteja de acordo com a sua visão e missão de tornar Java Ocidental especial”, disse. (formiga)