Deepseek desaparece de lojas de aplicativos do Google e Apple na Itália

Deepseek, que atingiu os pontos mais altos em downloads nesta lição, desapareceu das lojas digitais do Google e da Apple na Itália.

Open, o proprietário do ChatGPT, acusa o oponente chinês Deepseek de usar seus modelos de ensino para desenvolver sua inteligência artificial. A Bloomberg afirma que a Microsoft verifica que os dados do OpenAI foram usados ​​sem autorização.

David Sacks, que estava pelo contrário, pressionou que o carro da Casa Branca para inteligência artificial aumentou a possibilidade de possível roubo de propriedade intelectual pela DeepSeek contra o Openia.

Agência ANSA Agência ANSA Gardor pede informações da Deepseek, Risk Data – última hora – ANSA.it O garantidor de proteção de dados pessoal enviou um pedido de informação à Hangzhou Deepseek Intelligence Artificial e a Beijing Deepseek Artificial Intelligence, uma empresa que fornece o serviço Chatbot Deepseek, ambos na plataforma … (ANSA)

“Existe uma técnica em inteligência artificial chamada destilação … quando o modelo aprende com outro modelo (e), em certo sentido, ele absorve o conhecimento do modelo principal”, disse o Sacks Fox News. “E há uma evidência substancial de que o que Deepseek fez aqui foi um conhecimento destilado dos modelos abertos e não acho que o Openi esteja muito feliz”, acrescentou, mesmo que não tenha fornecido evidências.

E o porta -voz da Casa Branca, Karoline Leitt, anunciou que as autoridades americanas avaliam as consequências da segurança nacional de Deepseek. “Conversei com (o Conselho de Administração de Segurança Nacional, a nota do editor) nesta manhã, investigando o que poderia ser (as consequências para a segurança nacional, nota do editor)”, disse Leavitt.

De acordo com a CNBC, a Marinha dos EUA enviou um e-mail para seus funcionários, ordenando que eles não usem Deepseek para “possíveis problemas de segurança e éticos”.

Trump verdade inicia serviços financeiros



O Trump Media and Technology Group, uma empresa a que é verdade, está crescendo em serviços financeiros. De fato, o Conselho de Administração aprovou uma nova estratégia, que também inclui parceria com Charles Schwab e a introdução do Fintech Truth.fi. “Verdade. Eu é um crescimento natural para o nosso movimento. Começamos a criar uma plataforma social para liberdade de expressão, adicionamos um serviço de televisão de streaming e agora estamos nos mudando para produtos de investimento e finanças descentralizadas”, disse Devin Nunes, CEO da mídia e tecnologia Trump.

Na China, hashtags que aumentam o primata do prolifeus de busca profunda



Em toda a China, os cidadãos elogiam o sucesso do lançamento tecnológico da Deepseek e seu fundador, depois que o novo modelo de inteligência artificial chocou o Vale do Silício e a Wall Street.

Agência ANSA Agência ANSA Openi Lancia Chatgpt Gov for American Governo – América do Norte – ANSA.it Openi Lancia Chatgpt Gov, construído especificamente para o uso do governo americano. A nova plataforma permite que as agências federais insira “informações não públicas” nos modelos e trabalhos do Openai. (Tratar)

“Deepsek derrubará os eventos americanos durante a noite”, disse Trend Hashtag com dezenas de milhões de visualizações sobre a plataforma social chinesa Weibo. “Deepseek lidera o objetivo do tolo”, diz outro, referindo -se à gigante da tecnologia americana, que investiu muito no desenvolvimento de seus modelos de inteligência artificial.

No início desta semana, as tendências do Weibo eram mais de uma dúzia de hashtags relacionadas à tecnologia de corte. O fundador da Deepsek, Liang Wenfeng, também foi recebido como um visionário de tecnologia que poderia ajudar a China a lançar uma cultura capaz de competir com a cultura do Vale do Silício. Sabe -se que Wenfeng pega apenas talentos nacionais e mantém seus modelos de inteligência artificial com um código aberto, permitindo que outras empresas ou usuários testem e desenvolvam um modelo.

“Também chips huawei usados ​​para vencimento”



Até os chips da Huawei, não apenas os da Nvidia, seriam usados ​​para uma inteligência artificial Deepseek. O informante revelou a Arena GSM especializada que há um chip conhecido como Huawei Ascend 910C para o trabalho. Isso seria dedicado à atividade de inferência do modelo, ou seja, gerando respostas às perguntas do usuário.

No entanto, o treinamento ocorre em termos de informações oficiais, na unidade de processamento da NVIDIA H800, uma versão limitada para a China a H100 de maior sucesso. Nos dois casos, este não é o hardware mais recente da geração, mas permite que a DeepSeek alcance o desempenho do ChatGPT e outros modelos de renome baseados em hardware mais poderoso.

O envolvimento do Huawei, se confirmado, seria uma evidência importante da vontade do grupo com sede em Shenzen de se envolver de uma maneira ainda mais profunda no campo da inteligência artificial. Durante a cúpula em abril passado, a Huawei descreveu sua estratégia de IA de longo prazo, que também fornece o desenvolvimento de um novo assistente inteligente para dispositivos móveis.

De acordo com a GSM Arena, a Huawei está se aproximando do início de 920C Chips para competir com o Blackwell B200, o principal hardware da NVIDIA para operações de inteligência artificial.

