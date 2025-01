Deepseek para proteger os dados italianos bloqueia a proteção de dados pessoais

Após o desaparecimento das lojas digitais da Apple e do Google na Itália, a Deepseek é oficialmente bloqueada pelo garante de nosso país, que também abriu a investigação. As disposições sobre restrições – recebidas com o objetivo de proteger os dados dos usuários italianos – são regidos pela comunicação pela empresa recebida pelo escritório cujo conteúdo foi considerado completamente insuficiente.

Enquanto isso, um grupo de cientistas americanos descobriu um defeito e depois protegeu que revelou informações sensíveis. E o Openai, o principal oponente da assistência chinesa, diz que o sistema “é superestimado”. “Ao contrário do que é encontrado pelo escritório, as empresas disseram que não estão trabalhando na Itália e que a legislação européia não se aplica a elas”, diz o garante.

Deepseek, remanescente da autoridade italiana, é um software relacional para a inteligência artificial, que visa entender e processar conversas humanas que recentemente representavam milhões de pessoas em alguns dias. Ontem, o Deepseek desapareceu das lojas digitais da Apple e do Google em nosso país, que é o desaparecimento que seguiu solicitando informações do garante que ocorreu no dia anterior. Em nosso país, o acesso ao site Deepseek ainda era possível, mas o garante também será inacessível. Uma história que representa uma analogia com a parada de chatgpta 2023 por mês. Em horas em que a plataforma chinesa reviveu uma fábrica de inteligência artificial, cientistas da Wiz Security Society descobriram um erro que mostrou milhões de informações. Foi corrigido após relatar a sociedade chinesa, mas não se sabe se os dados acabaram nas mãos de crimes cibernéticos. Os cientistas identificaram um banco de dados chamado Clickhouse, conectado à Deepseek, acessível remotamente sem verificação. Ele continha mais de um milhão de informações sobre bate -papo, acesso e aumento de informações, os desenvolvedores usaram programas. A vulnerabilidade pode ser usada para obter privilégios em um ambiente de busca profunda, sem qualquer mecanismo de verificação ou mecanismo de defesa. Também foi possível ex -infiltrar senhas e arquivos diretamente do servidor através da interface clickhouse.

“Como a inteligência artificial é profundamente integrada às sociedades em todo o mundo, essa indústria deve reconhecer os riscos relacionados ao gerenciamento de dados sensíveis e aplicar procedimentos de segurança no mesmo nível com fornecedores de risco e principais fornecedores de infraestruturas”, cientistas, cientistas, cientistas, “,”, Cientistas. “Para enfatizar. Enquanto isso, o novo sistema de inteligência artificial foi comparado pelo NewsGuard, uma plataforma internacional que monitora a desinformação on -line, com 10 outros sistemas populares da IAS: em 83% dos casos, deram respostas imprecisas e dispersaram declarações falsas apenas em 17%. Sam Altman, papai chatgpta minimiza o impacto de Deepseek: “Eles fizeram algumas coisas boas, mas no geral foi definitivamente superestimado. Este é um modelo que possui um nível de habilidades que tínhamos há muito tempo ”, disse ele ao evento em Washington.

