Defesa de Zé Gomes após Persib passar vergonha no Arema FC

biliar, vivo – O Arema FC deve sofrer uma derrota amarga para o Persib Bandung. SINGO EDAN se rendeu com um placar de 1-3 sobre Maung Bandung em um duelo realizado no Estádio Sopriadi, Blitar, na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

Leia também: Mais popular: o meio-campista do Feyenoord é naturalizado pela seleção indonésia, Persib Gilas Arema FC

O treinador do Arema FC, Zé Gomes, disse que, de facto, no início do jogo os jogadores conseguiram compensar a jogada adversária. Depois que Persib marcou por intermédio de Tyronne del Pino aos 33 minutos.

“No primeiro tempo jogamos muito bem. Houve muitas oportunidades, mas não conseguimos fazer gols. Depois o Persib marcou primeiro na cobrança de escanteio. Depois empatamos em 1 a 1. No segundo tempo entramos melhor com boas oportunidades Mas podem marcar mais 2 golos”, afirmou Zé Gomes.

Leia também: Bojan Hodak Calling Rain torna o campo muito pesado, mas pode marcar três gols

Na segunda parte, o AREMA FC envolveu-se mais depois de Persib marcar por intermédio de Tyronne del Pino, aos 67 minutos.

 Jogador de Persib Bandung, Tyronne del Pino Trabalhador quebrado Arema FC

Leia também: Brace Tyrone del Pino traz Persib Bandung Jalan Arema FC

“Tentamos diversas mudanças nos jogadores, usando o que foi aplicado no treino. Tenho certeza que no futuro estaremos melhores”, disse Zé Gomes.

Zé Gomes destacou que foi o responsável pelo mau desempenho do Arema FC nas últimas 3 partidas. Onde o Arema FC nem sente a vitória desde que foi treinado por Zé Gomes.

O Arema FC perdeu por 2 a 0 para o Dewa United. Depois, perderam novamente por 3-1 para o Borneo FC. E humilharam o topo da classificação da Liga 1 Persib com um placar de 1-3.

“Acredito muito no meu trabalho e com a minha equipe. E hoje serei responsável e estou muito forte e acredito que serei melhor com a equipe”, disse Zé Gomes.