Deixando Sarwendah para trás, Ruben Onsu esclarece sua proximidade com Desy Ratnasari

Jacarta – 2025 marca um início significativo para Ruben Onsu após seu divórcio de Sarwendah em 24 de setembro de 2024, deixando-o viúvo.

Leia também: Mais populares: Ruben Onsu se aproxima de Desy Ratnasari, Ayu Ting Ting revela seus sentimentos a Andre Taulany

O casamento, que existia desde 2013, terminou devido a problemas pessoais que já não conseguiam resolver, pelo que Rubén e Sarwendah optaram por viver vidas separadas.

Embora separados, ambos concordaram em manter um bom relacionamento pelo bem dos filhos, Betrand Peto, Thalía e Thania.

Leia também: Passando de Sarwendah, Ruben Onsu está se aproximando de Desy Ratnasari?

Ruben Onsu está agora começando sua nova vida como um pai solteiro e forte, depois de passar por vários desafios. Recentemente, foi relatado que ele era próximo da lendária atriz Desy Ratnasari.

Em seu último upload para o Instagram, Ruben Onsu não hesita em mostrar sua proximidade com Desy Ratnasari, agora viúvos e viúvos.

Leia também: Sarwendah carrega uma foto de como ela recebe tratamento no hospital: Quando você está sozinho, você só reza pela saúde

“Encontrou para conhecer a aniversariante, mas em vez disso ela também ganhou um presente! Hahaha então isso é uma troca de presentes,“Escreveu Rubén Onsu através de sua conta no Instagram @ruben_onsu.

O upload imediatamente se tornou o foco dos internautas curiosos sobre a proximidade de Ruben e Desy Ratnasari.

Quando questionado sobre o relacionamento deles, Ruben pareceu envergonhado e um pouco desconfortável. A pergunta foi feita pelo seu amigo Ivan Gunawan, que admitiu ter ouvido a notícia através de jornalistas.

“Ontem tive um evento no PIM e de repente os jornalistas me perguntaram: ‘Você está namorando Desy Ratnasari?’ disse Ivan Gunawan, relatado pelo YouTube TransTv.

Ruben não respondeu diretamente à pergunta, mas perguntou se Desy havia sido questionado sobre isso.

“Que diabos? Você perguntou a ele, você já perguntou a ele?” Ruben Onsu respondeu.

 União de Sarwendah e Ruben Onsu

Depois de ser pressionado diversas vezes por Iván, Rubén finalmente deu uma pequena explicação. Embora não tenha respondido diretamente sobre o relacionamento deles, Rubén revelou que comemorou o aniversário de Desy Ratnasari.

“O (aniversário) de Desy é em dezembro. Ela viajou depois de seu aniversário, Umrah. Bem, foi quando eu (tive a chance) de conhecê-la. Você entendeu?” concluiu Rubén Onsu.

Por outro lado, embora o casamento de Ruben e Sarwendah tenha terminado, a comunicação entre eles permaneceu boa. Rubén revelou que passar o tempo com os filhos nunca foi difícil de organizar.

“Agradeço que a divisão do tempo com Sarwendah nunca entre em conflito, por isso informo-lhes que data posso e que horário têm as crianças”, explicou Rubén.

A proximidade de Ruben Onsu com Desy Ratnasari continua a atrair a atenção do público, mas até ao momento não houve nenhuma declaração oficial de nenhum deles.