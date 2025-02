Deixe a proposta cair para fechar 85 escolas primárias no distrito de Nilgiris, Murugan pede que o Govt.

O Ministro de Estado da União para a Informação e o Badda de L. Murugan, pediu ao governo de Tamil Nadu na sexta -feira que retirasse a proposta de fechar 85 escolas primárias do governo no Distrito de Nilgiris.

Em um comunicado, Murugan disse que o governo do estado planejava fechar quase 85 escolas primárias nas áreas de Gudalur, Coonoor, Kotagiri e Udhagamandalam no distrito de Nilgiris, uma vez que essas escolas têm uma força estudantil de menos de 15 anos.

Murugan disse que as escolas do governo eram a única esperança para estudantes que moravam em áreas florestais profundas, onde as instalações de transporte eram limitadas. “Como a densidade populacional dessas áreas remotas é menor, o número de estudantes que ingressam nessas escolas também é menor. Essas escolas começaram para o poço de castas programadas, tribos programadas e outras seções marginalizadas da sociedade.

Ele procurou a intervenção do primeiro -ministro MK Stalin e do ministro da Educação Escolar Anbile Mahosh Poyamozhi sobre esse assunto. “O governo do estado deve parar de brincar com o futuro dos estudantes das comunidades marginalizadas”, acrescentou.