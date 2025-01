Delegação australiana de edtech explora colaborações em Chennai

Uma delegação australiana de edtech de 10 membros, que visitou a cidade recentemente, reuniu-se com altos funcionários de entidades de parceria público-privada (PPP), representantes de instituições educacionais e empresas de tecnologia para explorar colaborações e oportunidades de parceria.

A delegação foi organizada pela Comissão Australiana de Comércio e Investimento (Austrade) no âmbito do Programa de Intercâmbio Empresarial Austrália-Índia do governo australiano. O objetivo da visita foi promover parcerias que melhorem as colaborações entre a Índia e a Austrália. A delegação, composta por representantes de empresas edtech, instituições de ensino superior, organizações de treinamento registradas e universidades em toda a Austrália, esteve anteriormente em Nova Delhi e participou do India 2025 Digital Summit, onde se reuniram com as principais empresas edtech, instituições educacionais e empresas de tecnologia na Índia . gigantes.

Vik Singh, Comissário de Comércio e Investimento da Austrade, disse: “As soluções edtech australianas podem apoiar a agenda do governo indiano para colmatar lacunas na educação e melhorar continuamente as competências da força de trabalho do país num mercado de trabalho em rápida evolução. Através de conteúdos interativos e programas de certificação, as soluções de tecnologia educacional australianas equipam os alunos com competências relevantes para a força de trabalho e tornam-se a ponte entre as aspirações individuais e as metas nacionais de competências.”