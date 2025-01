Delegação Telangana convida indústria de semicondutores de Cingapura a investir no Estado

Telangana Industries e o Ministro de TI, D Sridhar Babu, com representantes da Singapore Semiconductor Industry Association (SSIA) em Cingapura em 18 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: Arranjo Especial

A delegação de Telangana liderada pelo Ministro de TI e Indústrias, Sr. Sridhar Babu, realizou uma mesa redonda com a Associação da Indústria de Semicondutores de Cingapura (SSIA) e explicou as oportunidades disponíveis em Telangana para o crescimento da indústria de semicondutores.

O Ministro explicou os incentivos concedidos e também o imenso conjunto de talentos disponíveis em Telangana durante as sessões de brainstorming onde os participantes trocaram opiniões sobre oportunidades e divulgação no estado.

Vários líderes importantes da indústria de semicondutores participaram da reunião. Brian Tan, presidente da SSIA e presidente regional da Applied Materials, Inc.; Tan Yew Kong, vice-presidente da SSIA e vice-presidente sênior da GlobalFoundries Singapore; e CS Chua, secretário da SSIA e presidente e CEO da Infineon Technologies Asia Pacific Pte estavam entre os presentes.

A SSIA partilhou conhecimentos, melhores práticas e lições da ascensão meteórica de Singapura e da sua consolidação global no sector dos semicondutores. Delineando as características mais importantes, o Ministro Sridhar Babu convidou a indústria de Singapura a investir no estado.

A SSIA respondeu com muito entusiasmo e positividade ao convite de Telangana. Uma grande equipe visitará Hyderabad ainda este ano para explorar oportunidades no terreno.