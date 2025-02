Delhi CM Anúncio Atualizações ao vivo: BJP pronto para escolher Delhi CM hoje, prestando juramento em Ramlila Maidan

O primeiro -ministro Narendra Modi, o ministro do Interior da União, Amit Shah, e o ministro da União e o Presidente Nacional do BJP, JP Nadda, durante um evento organizado na sede do partido após a vitória do partido no Partido no Partido no Partido no Partido no Partido no Partido no Partido no Partido no The Party, no Partido no The Party, no partido no Partido no Partido, no Partido, no Partido, no Partido no Partido, no Partido no Partido, no Partido, no Partido no Partido, no Partido no Partido, no Partido no Partido, no Partido no Partido, no Partido no Partido no Partido, Eleições da Assembléia de Délhi. Arquivo | Crédito da foto: PTI