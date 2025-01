Delhi HC diz não ao PIL para proibir produtos de tabaco perto dos templos

O Supremo Tribunal de Deli recusou-se a aceitar uma petição que visa proibir a venda e o consumo de produtos de tabaco perto dos templos.

Num despacho emitido em 15 de Janeiro, o tribunal afirmou que se houvesse qualquer violação da Lei dos Cigarros e Outros Produtos do Tabaco (Lei de Proibição de Propaganda e Regulamentação do Comércio), as autoridades envolvidas tomariam as medidas necessárias.

“Não consideramos apropriado considerar esta petição como um litígio de interesse público”, considerou o tribunal.

O peticionário Abhimanyu Sharma alegou que produtos de tabaco estavam a ser vendidos perto de estruturas religiosas e solicitou instruções às autoridades para tomarem as medidas necessárias para proibir a venda de tais produtos perto de templos e outras estruturas religiosas para manter a santidade e a pureza dos locais de culto.

O peticionário solicitou ainda instruções para garantir que as pessoas que comercializam produtos do tabaco não vendessem quaisquer outros artigos.

“É desnecessário dizer que se as autoridades envolvidas encontrarem qualquer violação da Lei de Cigarros e outros Produtos de Tabaco (Lei de Proibição de Propaganda e Regulamentação do Comércio) de 2003 ou de qualquer regra feita sob ela, as autoridades serão obrigadas a tomar as medidas necessárias. de acordo com a lei”, disse o tribunal.