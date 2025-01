Delhi nunca viu tal campanha eleitoral quando um ‘ataque assassino’ foi tentado ao ex-ministro-chefe, diz Kejriwal

O ex-ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, com Sanjay Singh e Durgesh Pathak falando à mídia no escritório do partido em 19 de janeiro de 2025 | Crédito da foto: Sushil Kumar Verma.

Um dia depois de um suposto ataque ao seu veículo durante a contagem eleitoral, o supremo Arvind Kejriwal da AAP disse no domingo (19 de janeiro de 2025) que sua vida foi dedicada ao país, mas afirmou que Delhi nunca tinha testemunhado tal campanha quando um “ataque assassino ” foi tentado. sobre um ex-ministro-chefe.

A AAP alegou que os “capangas” do candidato do BJP de Delhi, Parvesh Verma, atacaram Kejriwal enquanto fazia campanha no distrito eleitoral no sábado.

“O povo de Delhi nunca testemunhou tal campanha e violência onde um ataque assassino foi tentado contra um ex-ministro-chefe. Esta é a sua maneira de fazer campanha porque estão perdendo feio”, disse Kejriwal, apontando para o BJP.

Ele também riu da afirmação de Verma de que Kejriwal perderá a cadeira em Nova Delhi por 20.000 votos. “Deixe-o viver em sonhos por alguns dias”, disse ele à mídia.

Kejriwal também disse que escreveu ao primeiro-ministro Narendra Modi sobre um esquema habitacional para funcionários do governo, propondo que o governo de Delhi construa casas se o Centro fornecer terrenos.

Ele disse que o esquema poderia ser iniciado com os trabalhadores do saneamento como beneficiários e, posteriormente, a habitação poderia ser fornecida a outros funcionários do governo em condições fáceis.