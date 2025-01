Delhi se prepara para o frio intenso do inverno enquanto o IMD prevê chuva

Uma espessa manta de neblina cobriu a capital nacional no domingo (12 de janeiro de 2025), enquanto a cidade sofria uma onda de frio.

A temperatura mínima registrada na capital nacional foi de 12°C segundo o Departamento Meteorológico da Índia (IMD). O IMD emitiu um alerta sobre um período de chuva na cidade, com trovoadas e granizo esperados no final do dia.

As filmagens do India Gate mostraram visibilidade quase nula na capital nacional, com pessoas buscando abrigo em abrigos noturnos em Safdarjung para escapar do mau tempo.

Vegpal Singh, um morador local, disse que as pessoas nos abrigos noturnos forneciam duas refeições por dia, além de roupas de cama e cobertores adequados para as pessoas que ali ficavam.

“As pessoas que se abrigam nos abrigos noturnos aqui recebem duas refeições, uma cama adequada e cobertores. Se precisarem de tratamento médico, nós os levamos ao hospital AIIMS, que fica próximo”, disse Singh. .

Chuva fraca foi registrada na capital nacional no dia 11 de janeiro e a temperatura caiu para 7,7°C, segundo o IMD. Entretanto, Nova Deli e a região da capital nacional estavam envoltas num nevoeiro espesso. Da mesma forma, cidades como Kanpur e Gwalior também experimentaram neblina densa.

Em Kanpur, um grupo de idosos foi visto reunido em torno de uma fogueira. Raj Kumar, um motorista de carro, disse à ANI: “Estamos tendo dificuldade para chegar ao trabalho porque está muito frio. Pelo menos fogueiras deveriam ser feitas nas rotatórias.”

Sunil Kumar Gupta, colega de Raj Kumar, acrescentou: “Muitos problemas surgem devido ao frio, mas a administração não presta atenção a eles. Ainda está frio lá fora. O que podemos fazer a respeito? Estamos indefesos.”

Segundo dados do Departamento Meteorológico da Índia (IMD), a temperatura em Delhi foi registrada em 11°C na manhã de sábado.

Nenhum desvio ou cancelamento de voo foi relatado no Aeroporto Internacional Indira Gandhi. No entanto, vários trens atrasaram devido ao nevoeiro.