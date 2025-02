Delhi Stampede: medidas intensificadas de controle de multidões; Vaishnaw descarta a conspiração

O ministro da Railroad de Ashwini Vaishnaw na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025) descartou qualquer conspiração por trás da CCTV do Stamp.

As fontes disseram que uma equipe de policiais visitou a emissora na segunda -feira para adquirir as imagens do CCTV para determinar a sequência dos eventos que levaram à debandada em 15 de fevereiro que deixaram pelo menos 18 mortos e 15 feridos.

Cinco dos feridos ainda estão em tratamento de hospitais, mesmo quando os sobreviventes continuaram contando suas experiências próximas à morte e os funcionários permaneceram no pé para garantir que nenhum incidente desagradável ocorra.

O ministro das Ferrovias Vaishnaw disse que as áreas de espera serão criadas em 60 estações que sofrerem passos altos, um manual de gerenciamento de multidão separado será formulado e a consciência entre os passageiros será levantada para não se sentar na escada.

Falando em Stampede, ele disse a MediaPersians aqui: “A conspiração não é vista no momento”. Ele também disse que as informações disponíveis até agora mostraram que havia uma pressa extraordinária quando a debandada explodiu.

Ele também descartou o anúncio da mudança de plataforma como causa da debandada, dizendo: “O comitê de investigação está investigando profundamente”. As autoridades ferroviárias disseram que a capacidade total das 16 plataformas na movimentada estação de Nova Délhi a qualquer momento é de 48.000 passageiros, pois cada plataforma pode ter 3000.

“Em 15 de fevereiro, o dia do incidente, entre 18h e 20h, cerca de 12.208 ingressos não reservados foram vendidos. Enquanto em outros dias, esse número geralmente é de cerca de 9.600. Outros dias, 15 de 15 de fevereiro, 7.600 ingressos sem ingressos sem As reservas foram vendidas “, disse um funcionário ferroviário.

“Um especial de Prayagraj foi operado a partir da plataforma número 12 às 19:15 e, vendo o aumento da venda de ingressos, mais um especial foi planejado que estava esperando na mesma plataforma às 20:50”, acrescentou o funcionário.

Um anúncio foi feito por volta das 20h30 para este trem especial de Prayagraj na plataforma 12, mas alguns passageiros estavam confusos e pensaram que o anúncio foi feito para o Prayagraj Express, disse o funcionário.

“Eles estavam na plataforma 14 para abordar o Prayagraj Express, mas parecia que o anúncio os confundiu e começou a se mudar para a plataforma nº 12”, disse o funcionário.

“Ao subir as escadas, onde muitos passageiros estavam sentados, um deles com uma carga pesada na cabeça, ficou instável e foi deixado para trás em outros passageiros causando uma debandada”, acrescentou o funcionário.

Vaishnaw disse que a sala de guerra instalada em Rail Bhawan para obter uma alimentação viva de várias estações, incluindo Nova Délhi, que essas estações não tinham multidões extraordinárias.

“Aprendemos com falhas e erros passados, e é por isso que uma grande multidão de passageiros foi tratada tão bem. Enquanto no Kumbh Mela anterior, apenas 4.000 trens foram administrados, desta vez planejamos 13.000 trens e 12.583 trens já foram operado até agora “, disse ele.