Delhi testemunhou um declínio em assassinatos, roubos e crimes contra mulheres em 2024 em comparação com 2023: dados

A capital nacional registou uma ligeira queda nos crimes como homicídio, roubo, violação e agressão sexual em 2024 em comparação com o ano anterior, de acordo com dados anuais divulgados pela Polícia de Deli.

Os crimes contra as mulheres registaram um declínio, com os casos de violação a caírem de 2.141 para 2.076 em 2023. Da mesma forma, os incidentes de abuso sexual caíram drasticamente de 2.345 para 2.037, enquanto os casos de provocação também diminuíram de 381 para 362 no ano anterior.

Os casos de homicídio em Deli registaram uma queda marginal, com 504 incidentes relatados em 2024, em comparação com 506 em 2023. Os casos de roubo diminuíram para 1.510, abaixo dos 1.654 do ano anterior. O número de tumultos na cidade também diminuiu de 43 em 2023 para 33 em 2024.

Os dados de alguns crimes permaneceram inalterados, uma vez que os casos de bandidos aumentaram para 29 em 2023 e 2024, enquanto 13 casos de sequestro para resgate foram relatados em ambos os anos.

No entanto, o motivo de preocupação permanece, pois a cidade registrou um aumento de acidentes fatais e roubos. Os acidentes mortais aumentaram para 1.504 em 2024, contra 1.432 em 2023, enquanto o número de roubos ultrapassou os 29.000, um aumento de mais de 400 casos em relação ao ano anterior.

Por outro lado, vários crimes sofreram uma diminuição notável. Os casos de roubo diminuíram significativamente, de 7.886 para 6.493 em 2023. Os casos de lesões também caíram para 1.401, de 1.481 no ano anterior. O roubo de veículos automotores apresentou ligeira melhora, com os casos diminuindo de 40.045 para 39.976.

Os casos de roubo, um dos crimes mais relatados em Deli, registaram um declínio acentuado em 2024, com 1.17.563 incidentes registados, uma queda significativa em relação aos 1.58.965 em 2023. Os casos de acidentes simples também apresentaram melhorias, reduzindo de 4.283 para 4.069 em 2024. . no ano anterior.

De acordo com os dados, os casos ao abrigo da Lei das Armas registaram um ligeiro declínio, com 3.526 incidentes notificados em 2024, em comparação com 3.579 em 2023. No entanto, foi registado um aumento acentuado nos casos ao abrigo da Lei dos Impostos Especiais, que aumentaram para 6.445, de 5.951 no ano anterior. ano. ano.

Da mesma forma, os casos registados ao abrigo da Lei do Jogo registaram um aumento marginal, passando de 3.534 em 2023 para 3.556 em 2024.

Observou-se um aumento significativo ao abrigo da Lei sobre Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas (NDPS), com os casos a aumentarem para 1.789 em 2024, contra 1.325 no ano anterior.

Um oficial sênior da Polícia de Delhi atribuiu o declínio geral da criminalidade a melhores estratégias de aplicação da lei e operações direcionadas.

“Estamos focados em melhorar o patrulhamento, o envolvimento da comunidade e a vigilância baseada em tecnologia para prevenir o crime. “As operações especiais contra infratores reincidentes e redes criminosas organizadas resultaram na prisão de mais de 100 criminosos graves este ano, perturbando significativamente as atividades criminosas em toda a cidade”, disse o oficial.

O responsável destacou ainda o papel da cooperação cidadã e das ferramentas digitais na prevenção do crime.

“Aproveitamos análises avançadas e tecnologia integradas com métodos de policiamento tradicionais, garantindo tempos de resposta mais rápidos e melhor alocação de recursos”, acrescentou o oficial.