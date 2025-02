Delhi vai para pesquisas em 70 assentos de montagem

Funcionários do dever eleitoral visto com EVM e outros materiais relacionados às eleições para suas cabines de votação designadas, antes da votação nas eleições da Assembléia de Délhi em Nova Délhi em 4 de janeiro de 2025. Crédito da foto: RV Moorthy

Mais de 1,56 milhão de eleitores são estabelecidos para selar o destino das pesquisas da Assembléia de Délhi, uma vez que os 70 distritos eleitorais da Assembléia votarão em uma única fase na quarta -feira a partir das 7h, com um total de 13.766 centros eleitorais estabelecidos em 2.696 pesquisas Locais.

Existem 699 candidatos na briga, com o Partido Aam Aadmi e Congresso apresentando 70 candidatos cada, enquanto o Partido Bharatiya Janata enviou 68 candidatos, dando dois assentos aos seus aliados: JD (U) e LJP. Na sede da capital nacional, o círculo eleitoral de Nova Délhi, onde AAP, Arvind Kejriwal, está lutando para manter seu assento, o BJP e o Congresso apresentaram filhos dos ex -ministros principais Parvesh Sahib Singh e Sandeep Dikshit, respectivamente.

Enquanto isso, o ministro principal Atishi jogará contra o ex -vice Ramesh Bidhuri e Alka Lamba, do Congresso, em Kalkaji. A polícia de Délhi registrou um FIR contra a sra. Atishi, candidato da AAP para supostamente violar o Código de Conduta de Modelo (MCC). A polícia também tomou medidas legais contra o parente do candidato ao BJP, Ramesh Bidhuri, Manish Bidhuri, por “vagar” na área de Kalkaji, apesar de não ser eleitor.

O ex -vice -ministro Manish Sisodia, que está interpretando Jangpura, depois de desocupar seu assento em Patparganj, também verá um concurso nas proximidades do BJP e do Tarverver Singh Marwah e Farhad Suri Congress, respectivamente.

Dois candidatos da AIMIM também estão jogando as eleições da prisão, Tahir Hussain de Mustafabad e Shifa Ur Rehman, de Okhla.

Durante as pesquisas da Assembléia de Délhi em 2020 e 2015, a AAP registrou a maioria dos 62 e 67 assentos, respectivamente, enquanto o Congresso registrou zero assentos e o BJP se tornou o principal partido da oposição. A AAP está analisando um terceiro mandato, enquanto o BJP espera formar um governo em Delhi após 28 anos e o Congresso procura re -investigar a Assembléia da Cidade. A participação eleitoral em 2020 para as pesquisas foi de 62,59%, enquanto em 2015, a participação dos eleitores foi de 67,47%.

O diretor eleitoral de Delhi, R. Alice Vaz, pediu a todos os eleitores elegíveis que participem de grandes quantidades no dia da votação. Aproximadamente 97.955 funcionários e 8.715 voluntários foram destacados em campo junto com o CAPF, os guardas domésticos e a equipe da polícia de Délhi.

Todas as cabines de votação serão monitoradas de perto na quarta -feira, disse o CEO da Delhi e acrescentou que todas as cabines de votação terão câmeras e haverá 100% de transmissão na Web.

O CEO de Delhi também estabeleceu 70 plantas eleitorais, uma em cada círculo eleitoral da Assembléia, administrado exclusivamente por mulheres e pessoas com pessoas com deficiência. Um total de 70 centros eleitorais em Delhi será estabelecido especialmente para incentivar a participação e o comprometimento dos jovens no processo eleitoral.

Para garantir uma experiência de votação suave e confortável, foram tomados acordos integrais em todos os centros de votação sob a política de instalações seguradas mínimas. “Os arranjos apropriados estão em vigor para água potável, banheiros, cadeiras de rodas e rampas para os deficientes. Nosso objetivo é fornecer todas as instalações necessárias para que os eleitores não enfrentem inconvenientes em nenhuma estação de votação ”, acrescentou Vaz.

Enquanto isso, mais de 7.000 pessoas mais velhas e pessoas com deficiência aproveitaram as instalações de votação da casa na capital. De acordo com o CEO de Délhi, desde a aplicação da MCC, 7.499 reclamações foram recebidas através do CVigil. Destes, 7.467 reclamações foram resolvidas com sucesso. A Comissão Eleitoral implantou mais de 1,8 lakh de pessoal e mais de ₹ 220 milhões de rupturas de crises, licores, drogas, presentes, metais preciosos etc.