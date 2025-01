Deli amanhece com nevoeiro denso e qualidade do ar deteriora-se para categoria “muito má”

Uma espessa camada de neblina cobriu partes da capital nacional na manhã de quinta-feira (15 de janeiro de 2025), reduzindo significativamente a visibilidade da cidade. A cidade está enfrentando ondas de frio, que contribuem para níveis elevados de poluição do ar.

A qualidade do ar na capital nacional caiu para a categoria “muito má”. De acordo com o Conselho Central de Controle de Poluição, o AQI foi registrado em Delhi hoje em 344 às 7h. Ontem, à mesma hora, eram 252.

A qualidade do ar de Delhi deteriorou-se, pois de acordo com dados do CPCB, Lodhi Road registrou um AQI de 287 (IITM) e 291 (IMD). O Estádio Nacional Major Dhyan Chand relatou 368, Mandir Marg 378, Mundka 372 e NSIT Dwarka 242. Najafgarh registrou 255, Narela 377, Nehru Nagar 394 e North Campus, DU 382 (IMD). Okhla Fase-2 relatou um AQI de 380, Patparganj 390 e Pusa registrou 355. RK Puram relatou um AQI de 373, Rohini 399, Shadipur 313 e Sirifort 360. Sonia Vihar registrou 315, Sri Aurobindo Marg 222, Vivek Vihar 414 e Wazirpur 408.

Os dados destacam que Vivek Vihar registou o AQI mais elevado de 414, indicando níveis graves de poluição. Um IQA entre zero e 50 é considerado “bom”, 51 e 100 “satisfatório”, 101 e 200 “moderado”, 201 e 300 “ruim”, 301 e 400 “muito ruim” e 401 e 500 “grave”. A área da colônia Nirankari estava envolta em uma densa neblina durante as primeiras horas da manhã.

Shankar Vihar, no NH 48, tem uma espessa camada de neblina cobrindo a cidade.

Enquanto isso, uma onda de frio e as condições de inverno afetaram a maioria dos distritos de Uttar Pradesh e Bengala Ocidental, enfrentando forte neblina esta manhã. O frio teve um impacto significativo na vida pública, reduzindo a visibilidade para níveis muito baixos devido ao nevoeiro. Como resultado, os motoristas tiveram que usar os faróis enquanto dirigiam no início da manhã, e as pessoas foram vistas amontoadas em torno de fogueiras para se aquecerem.

Algumas partes da cidade de Hooghly, em Bengala Ocidental, estão cobertas por uma densa neblina. Uma camada significativa de neblina densa se desenvolveu na área de Moradabad, em Uttar Pradesh, resultando na temperatura mínima esperada que provavelmente permanecerá abaixo de 9 graus Celsius, de acordo com o Departamento Meteorológico da Índia (IMD).