Delmastro condenado a oito meses pela revelação do segredo secreto: “sem resignar”

O Tribunal Romano condenou um representante ilegal ao juiz Andrea Delmastro por oito meses. Contra ele foi a acusação da revelação de segredos secretos em relação ao caso do anarquista Alfred Cossado. Os juízes da oitava parte criminosa do governo do Tribunal de Justiça na sentença com que causaram 8 meses de prisão, reconheceram os fatores de atenuação geral, a suspensão da sentença e a proibição de um ano das autoridades públicas. Por outro lado, o pedido de compensação enviado por partidos civis, quatro deputados do Partido Democrata.

“Espero que haja um juiz em Berlim, mas não vou me retirar.” Assim, vice -adjunto Andrea Delmastro após a sentença de oito meses de tribunal em Roma.

O promotor romano pediu o deputado para o deputado. Para o promotor Paolo Ielo e Rosalia Affinito Há também um elemento subjetivo de crime.

O procedimento gira em torno da declaração feita em fevereiro de 2023 no Parlamento Giovanni DonzelliColega Delmastro. Na sala relatou o conteúdo de alguns Conversas que ocorreram na aula de prisão de Sassari entre o Cosito – Então o protagonista de uma longa greve de fome para protestar contra o regime da prisão dura – E alguns prisioneiros de Camorra são NDRAngheta, bem como 41 bis. As informações que Donzelli possuía na época do Delmastro, que tem uma delegação no DAP.

No entanto, os representantes acusados ​​alegaram que esses relatórios eram “a lei do segredo” Mas o elemento subjetivo está faltando, ou seja. O meu, no sentido de que Delmaster não sabia quando disse que eram notícias secretas.



