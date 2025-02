Delta Flight retorna para Atlanta após a possível fumaça relatada em FlightDeck

Um voo da Delta retornou a Atlanta na segunda -feira depois que a tripulação observou uma “névoa” no avião logo após a decolagem, informou a companhia aérea em comunicado.

A Administração Federal de Aviação (FAA) disse que a tripulação no voo 876 da Delta Air Lines relatou “Possível fumaça no convés de vôo”, o que fez o voo voltar com segurança ao Aeroporto Internacional de Hartsfield-Jackson Atlanta às 9h est.

“A tripulação de vôo seguiu os procedimentos para retornar a Atlanta quando uma névoa foi observada dentro do avião após o jogo”, disse um porta -voz da Delta em comunicado. “Nada é mais importante do que a segurança de nossos clientes e pessoas, e pedimos desculpas aos nossos clientes pela experiência”.

O Boeing 717-200 estava indo para o Aeroporto Metropolitano de Columbia, em Columbia, Carolina do Sul. O avião transportou 94 clientes, dois pilotos e três anfitriãs, de acordo com a companhia aérea.

A FAA disse que investigará o incidente.

