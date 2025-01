Demi Moore, patrimônio líquido 2025: quanto dinheiro ganha?

Ativos líquidos de Demi Moore Em 2025 Tornou -se um tópico de grande interesse entre os fãs ultimamente. A atriz de 62 anos ganhou recentemente um Prêmio Globo de Ouro de Melhor Atriz em um musical ou comédia por sua performance na substância. Agora, muitos estão ansiosos para aprender como sua riqueza se acumulou ao longo dos anos.

Então, aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre os ativos líquidos de Moore, incluindo seus lucros.

Quais são os ativos líquidos de Demi Moore em 2025?

Demi Moore tem um patrimônio líquido estimado de US $ 200 milhões Em 2025.

O patrimônio líquido de Moore em 2025 consiste em lucros de seu trabalho de ação e produção e outras empresas, como os endossos da marca.

Demi Moore, que associou ao grupo de pacote de brilho, é mais famoso por seus papéis em vários filmes como Culpe It no Rio, o fogo de St. Elmo, bem como o fantasma, o que lhe rendeu uma indicação para o Globo de Ouro Apareceu no Hospital Geral de Telenovela. Moore continuou a cumprir um maior sucesso com projetos como alguns bons homens, proposta indecente, striptease e GI Jane.

O que Demi Moore ganha a vida?

Demi Moore é uma atriz e produtora de filmes da profissão.

Os projetos mais recentes de Moore incluem a substância, onde ela interpretou o protagonista Elisabeth, e 10 episódios de Landman, onde ensaiou o papel de Cami Miller.

Os lucros da Demi Moore explicados: Como o dinheiro ganha?

Demi Moore ganha dinheiro com sua carreira e carreira de produção. No entanto, também ingressou em seus ativos líquidos por meio de empresas como endossos da marca, ação e investimentos comerciais.

Intermediário

Moore apareceu em vários filmes ao longo dos anos. Seus projetos mais notáveis ​​incluem striptease, alguns bons homens, GI Jane, Ghost e a substância lançada recentemente. Para Striptease e GI Jane, segundo relatos, ele ganhou US $ 12,5 e 11 milhões, respectivamente. Segundo relatos, ele ganhou US $ 3 milhões por alguns homens bons e apenas US $ 350 mil por seu trabalho em fantasma.

Produção

Demi Moore também se aventurou na produção de filmes. A franquia Austin Powers e Gi Jane são alguns de seus trabalhos mais notáveis ​​como produtor.

Endossos da marca

Como muitas celebridades e atores, Demi Moore até se dedicou às garantias da marca. Apareceu em produtos comerciais como Diet Coke e Versace.

Escrita

Demi Moore escreveu uma vez uma memória chamada Inside Out. Foi publicado pela HarperCollins em 2019 e atingiu o número 1 na lista combinada do New York Times e do Livro Eletrônico.

Investimentos

Defensor da saúde intestinal, Demi Moore investiu na Wonder Belly, uma empresa de saúde digestiva.