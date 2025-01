Demissões caem para nível mais baixo desde o auge da pandemia

O número de pessoas que abandonaram os seus empregos caiu em Novembro para o nível mais baixo desde o auge da pandemia, enquanto o número de ofertas de emprego atingiu o seu nível mais elevado desde Maio, ambos sinais de um arrefecimento mais amplo das condições de trabalho nos Estados Unidos.

As pessoas permanecem nos seus empregos com mais frequência depois de uma rotatividade significativa no mercado de trabalho nos últimos anos, mostram dados do Departamento do Trabalho.

As demissões caíram para pouco mais de 3 milhões, o número mais baixo desde o verão de 2020, informou o Departamento do Trabalho na terça-feira. As ofertas de emprego aumentaram em novembro para 8,1 milhões, contra 7,8 milhões em outubro.

Os economistas observaram a tendência geral de desaceleração após um desempenho surpreendentemente forte nas condições de trabalho ao longo de 2023.

“A taxa de abertura de emprego em todo o mercado de trabalho continua moderada: há um ano, 5,4% dos empregos estavam abertos, em comparação com 4,8% em Novembro. Durante este período, as taxas de contratações e demissões também diminuíram”, escreveu Elizabeth Renter, economista sênior da Nerd Wallet, em um comentário na terça-feira. “O mercado de trabalho está um pouco mais tranquilo no geral.”

Outros viram o estalo nas aberturas como uma vantagem para os trabalhadores, embora tenham notado as condições mais frias em geral.

O analista sênior do Bankrate, Mark Hamrick, chamou os números de “boas notícias para os trabalhadores”.

“As vagas de emprego estão aumentando na última verificação, com 8,1 milhões melhores do que o esperado no final de novembro. Isso é superior aos 7,8 milhões de aberturas revisados ​​para cima no mês anterior. Ainda assim, marca um declínio de mais de 800 mil no ano passado”, escreveu ele em uma análise.

A taxa de desemprego subiu para 4,2 por cento, face ao mínimo de 3,4 por cento no ano passado. O próximo relatório de emprego do Departamento do Trabalho será divulgado na sexta-feira.

Embora a tendência mais ampla de um esfriamento do mercado de trabalho continue, recentemente tem havido alguma vida nos pedidos semanais de seguro-desemprego.

Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para o seu nível mais baixo em oito meses até ao final de 2024. Os novos pedidos de subsídio de desemprego apresentados na semana que terminou em 28 de dezembro totalizaram 211.000, uma queda de 9.000 em relação ao nível da semana anterior. Os números do seguro-desemprego podem ser um pouco mais voláteis no final do ano, à medida que ocorrem contratações sazonais.

