Democrata da Pensilvânia sobre imigração: se ‘você está cometendo crimes, tem que ser mandado de volta’

O deputado Chris Deluzio (D-Pa.) Disse no domingo que seus eleitores concordam com a maioria dos americanos que os imigrantes que entraram ilegalmente no país e cometeram crimes deveriam ser deportados.

Ele acrescentou, no entanto, que os seus eleitores também apoiam um caminho para o estatuto legal para aqueles que “cumprem as regras”, numa entrevista ao programa “The Hill Sunday” da Newsnation.

“Olha, acho que a maioria das pessoas no meu distrito e em todo o país pensa que você está aqui sem autorização, veio ilegalmente, está cometendo crimes, tem que ser mandado de volta para o lugar de onde veio”, disse Deluzio quando questionado. perguntou como os democratas lidam com a questão da imigração, sobre a qual a sua posição diverge da maioria do país,

Deluzio, um democrata em primeiro mandato cujo distrito votou no presidente Trump em 2024, disse que democratas e republicanos estão alinhados em questões como fornecer um caminho para a cidadania para os Sonhadores.

“Também penso, mais uma vez, que os Democratas e os Republicanos que acreditam na segurança pública, acreditam na segurança das fronteiras, querem que as pessoas que são, digamos, trazidas para cá como crianças, como sonhadores, que vão trabalhar arduamente, joguem de acordo com as regras. Eles podem pagar seus impostos. E eles tiveram que fazer tudo o que podiam para se tornarem bons vizinhos para nós aqui, mas deveriam ter um caminho para conquistar status neste país.

“E podemos fazer as duas coisas. Podemos ter uma segurança fronteiriça forte e significativa. Podemos ter um sistema de imigração melhor e um caminho para as pessoas que cumprem as regras, que seguem as nossas leis, obterem estatuto neste país. Podemos fazer todas essas coisas e, a propósito, temos legislação para fazer isso”, disse ele.

