Democrata do Senado planeja legislação para adiar proibição do TikTok

O senador Ed Markey (D-Mass.) disse na segunda-feira que planeja introduzir uma legislação para dar à controladora chinesa da TikTok mais tempo para vender o aplicativo, já que o prazo de proibição é daqui a menos de uma semana.

“À medida que o prazo final de 19 de janeiro se aproxima, os criadores e usuários do TikTok em todo o país ficam compreensivelmente alarmados”, disse Markey em um comunicado. Discurso no Senado Segunda-feira. “Eles não têm certeza sobre o futuro da plataforma, de suas contas e das vibrantes comunidades online que cultivaram.”

Markey, que instou o presidente Biden no mês passado a conceder ao TikTok uma extensão para se desinvestir de sua controladora ByteDance, disse que as comunidades criadas no TikTok “não podem ser replicadas” em outra plataforma.

Ele disse que em breve apresentará a “Lei de Extensão do Prazo do TikTok”, que daria à ByteDance mais 270 dias para vender o aplicativo.

Isso ocorre no momento em que a Suprema Corte avalia o desafio do TikTok à lei de desinvestimento ou proibição, que foi aprovada pelo Congresso com uma grande maioria bipartidária e assinada pelo presidente Biden em abril passado.

A lei exige que o TikTok enfrente uma proibição nos EUA a partir de 19 de janeiro, a menos que aliene o ByteDance.

O Supremo Tribunal ouviu argumentos orais sobre a lei na semana passada, durante os quais os juízes expressaram simpatia pelas preocupações de segurança nacional do governo sobre os laços da plataforma com a China.

No centro da questão está se o interesse de segurança nacional do governo supera as preocupações com a liberdade de expressão levantadas pelo TikTok e por um grupo de criadores que desafiaram a lei por violar a Primeira Emenda.

O tribunal superior ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Markey reconheceu que o TikTok tem “seus problemas” relacionados à privacidade e à saúde mental dos usuários jovens e prometeu responsabilizar o TikTok.

“Mas uma proibição do TikTok imporia consequências graves a milhões de americanos que dependem da aplicação para as suas ligações sociais e subsistência económica”, disse ele. “Não podemos deixar isso acontecer.”

Markey, junto com o senador Ran Paul (R-Ky.) E o deputado Ro Khanna (D-Califórnia), apresentaram um amicus brief no mês passado instando a Suprema Corte a não manter a proibição. Eles argumentaram que a proibição não é apoiada por evidências e viola a Primeira Emenda.

