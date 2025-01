Democratas ainda subestimam Trump

O maior trunfo político de Donald Trump sempre foi a subestimação que os seus oponentes fazem dele. Enquanto ele se prepara para assumir novamente o cargo, esse trunfo é tão grande como sempre. Por mais contraintuitivo que possa parecer, apesar da sua maior vitória política e, sem dúvida, da maior recuperação presidencial da América, os adversários de Trump continuam a agir como se o seu sucesso fosse um acaso.

A vitória de Trump em 2016 foi inesperada para os democratas e para a mídia estabelecida. Para eles, isto e Trump foram um acaso: Hillary perdeu mais do que Trump ganhou. Eles o trataram com desdém durante todo o seu mandato.

Em 2020, o mundo dos Democratas foi endireitado. Uma pandemia global forneceu uma justificação para ações governamentais intrusivas, algo que as autoridades nas jurisdições azuis utilizaram até ao fim, mesmo quando qualquer ação da administração Trump foi criticada. O colapso económico que se seguiu ao encerramento do país também foi atribuído à Casa Branca de Trump. Quando a agitação civil abalou a nação; Mais uma vez, Trump foi culpado, porque de alguma forma o que aconteceu em Mineápolis A culpa foi do presidente.

Os Democratas tinham tanta certeza de que iriam vencer que não permitiram que o seu candidato Campanha e fazer Joe Biden correr o risco de arruiná-lo. Quando os democratas venceram, não olharam para quão próximo o resultado realmente estava, porque não queriam vê-lo… ou admiti-lo.

Em vez disso, disseram a si próprios que ninguém recupera de uma derrota presidencial; apenas Grover Cleveland havia feito isso há mais de um século. Mas, só para ter certeza, os democratas acusaram Trump pela segunda vez e desencadearam uma guerra legal contra ele durante os quatro anos seguintes.

Ao longo da campanha, demitiram Trump, apesar da sua campanha de guerra legal não ter tido qualquer efeito sobre ele e da necessidade de forçar o seu actual presidente a abandonar a nomeação que já tinham autorizado para ele. Mesmo quando a sua segunda escolha tropeçou, recusaram-se a acreditar que Trump e o seu “lixo“Os seguidores podem vencer.

Agora, quatro anos depois, e depois de Trump ter derrotado tanto o presidente como o vice-presidente em exercício, a subestimação de Trump pelos democratas continua. Ele faz isso apesar de sua vitória no voto popular (a primeira de um republicano em 20 anos), de uma terceira indicação consecutiva de um grande partido (a primeira desde Franklin D. Roosevelt) e do aumento de Trump em sua participação no voto popular em três eleições consecutivas. .

As autoridades democráticas prometem resistência à administração Trump. Além do mais, fazem-no por questões que os americanos não apoiam: ilegais. imigração (O índice de aprovação de Biden é de 34,8 por cento), crime (o índice de aprovação de Biden é de 38,3%), cirurgia para transgêneros e créditos fiscais para veículos elétricos (menos de 7% das vendas de veículos nos EUA em 2024 foram elétrico).

Começar uma briga com alguém que acabou de ganhar no voto popular, mesmo antes de ele assumir o cargo, coloca os democratas em desacordo com o maior bloco eleitoral da América. E escolher estas questões impopulares para lutar faz com que pareçam ainda mais radicais e elitistas.

A recente luta pelo financiamento federal foi outro eufemismo. De alguma forma, os democratas não previram que Trump se oporia a um projeto de lei de última hora de 1.500 páginas. Nem previram que ela prevaleceria, conseguindo que uma resolução geral contínua fosse reduzida para pouco mais de 100 páginas, aprovada e um encerramento evitado.

Em ambos os casos, os democratas acreditam que, apesar de dar influência a Trump, ele não irá, ou não poderá, utilizá-la.

Trump é agora politicamente mais forte do que era há oito anos. Ele também tem mais conhecimento político. A sua justaposição com a administração fracassada de Biden (espera-se que Biden difame mais os Democratas antes de partir, e depois os Democratas em jurisdições azuis profundas façam o mesmo, opondo-se à aplicação da imigração ilegal) irá fazê-lo ainda mais forte. Como resultado, a favorabilidade de Trump classificação surgiu.

Trump é um disruptor. Ele usa isso para manter seus oponentes desequilibrados. Os Estados Unidos elegeram-no presidente precisamente por causa desse tipo de perturbação. No entanto, os Democratas, que precisam desesperadamente de ser perturbados, insistem teimosamente, apesar de todas as provas em contrário, em tratar Trump como têm feito desde 2016.

Eles simplesmente não podem “reconhecer o facto de que Trump é uma força política”. Não faz sentido, mas é o melhor presente de inauguração que os democratas podem lhe dar.

JT Young é o autor de o novo livro, “Ataque sem precedentes: como o grande governo desencadeou a esquerda socialista americana”, da RealClear Publishing. Ele tem mais de três décadas de experiência trabalhando no Congresso, no Departamento do Tesouro e no OMB, e representando uma empresa Fortune 20.

