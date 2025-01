Democratas criticam Trump por não reduzir rapidamente os preços dos alimentos

Um grupo de democratas atacou o presidente Trump no domingo por não reduzir rapidamente os preços dos alimentos.

“Escrevemos para perguntar sobre o plano da sua administração para reduzir os preços dos alimentos para as famílias americanas. Os americanos, nos primeiros dias de sua nova presidência, enfrentam escassez de ovos em meio a um surto de gripe aviária e aos preços ainda altos nos supermercados, “Um Carta do grupo da leitura dos democratas. “Durante a sua campanha, você prometeu repetidamente reduzir os preços dos alimentos ‘imediatamente’ se o presidente fosse eleito.”

“Mas durante a sua primeira semana no cargo, ele se concentrou nas deportações em massa e no perdão aos agressores de 6 de janeiro, incluindo aqueles que agrediram os policiais do Capitólio”, continuou o grupo. “A sua única acção sobre os custos foi uma ordem executiva que continha apenas a mais ligeira menção aos preços dos alimentos, e não uma política específica para os reduzir”.

“Para tornar os alimentos mais acessíveis, é preciso olhar para as empresas alimentares e de mercearia dominantes que obtiveram lucros recordes às custas das famílias trabalhadoras que tiveram de pagar preços mais elevados. “Essas empresas muitas vezes exploram crises como pandemias e surtos de gripe aviária como uma oportunidade para aumentar os preços além do necessário para cobrir os custos crescentes”, disse o grupo de democratas.

Durante a campanha presidencial de 2024, Trump foi frequentemente responsabilizado pelos altos preços dos supermercados, com aumentos de preços de bacon, cereais, biscoitos e outros itens que Trump criticou durante a campanha.

No entanto, Trump, numa entrevista em Dezembro, disse que não acredita que a sua presidência será um fracasso se os preços dos alimentos não caírem.

“Eu gostaria de derrubá-los. É difícil anotar as coisas quando eles estão acordados. Você sabe, é muito difícil. Mas acho que sim. Acho que a energia irá derrubá-los. Acredito que uma cadeia de abastecimento melhor irá derrubá-los”, disse Trump.

A carta de segunda-feira do Congressional Letter Group diz a Trump que “os americanos esperam que você baixe os preços dos alimentos”.

“Pedimos que você cumpra sua promessa de campanha de reduzir os preços dos alimentos para as famílias americanas. Pedimos, portanto, que responda a esta carta com maior clareza sobre os seus planos para reduzir os preços dos alimentos”, acrescentou mais tarde o grupo.

Aqueles que assinaram a carta incluíram o Sens. Elizabeth Warren (D-Mass.), Cory Booker (D-N.J.), Ron Wyden (D-Ore.) e os representantes Jim McGovern (D-Mass.), Ro Khanna (D-Calif.), Hank Johnson ( D-Ga.), Seth Moulton (D-Mass.), Sheila Cherfilus-McCormick (D-Flórida), Chellie Pingree (D-Maine), Rosa Delauro (D-Conn.), Greg Casar (D-Texas), Chris Deluzio (D-Pa.), Yassamin Ansari (D-Ariz.), Norma Torres (D-Calif.), Bonnie Watson Coleman (D-N.J.), Chuy García (D-Ill. ), Maxine Dexter (D-Ore.), Danny K. Davis (D-Ill.), Steve Cohen (D-Tenn.), Gabe Amo (Dr.i.) e Del. .

