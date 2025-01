Democratas da Câmara pedem a Rubio que suspenda o congelamento da ajuda externa

Os democratas da Câmara instaram o secretário de Estado do presidente Trump, Marco Rubio, a suspender o congelamento da ajuda externa ordenado por uma ordem executiva no início desta semana, reduzindo a maioria dos projetos de desenvolvimento estrangeiros financiados pelos Estados Unidos em todo o mundo.

O membro do ranking do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Gregory Meeks (DN.Y.) e a deputada Lois Frankel (D-Flórida), membro do ranking de dotações de segurança nacional, subcomitê do Departamento de Estado e Programas Relacionados (NSRP), escreveram uma carta a Rubio, pedindo que ele elimine a pausa que coloca vidas “em risco” e “mina a liderança e a credibilidade americana em todo o mundo”.

“A assistência externa não é uma esmola; É um investimento estratégico no nosso futuro que é vital para a liderança global da América e para um mundo mais resiliente. “Isso serve diretamente os nossos interesses nacionais e demonstra a nossa credibilidade perante aliados, parceiros e pessoas vulneráveis ​​que dependem da assistência americana para sobreviver”, escreveu a dupla democrata num texto de duas páginas. carta na sexta-feira.

Trump assinou uma ordem executiva na segunda-feira para suspender qualquer nova ajuda externa ao desenvolvimento dos Estados Unidos por 90 dias e revisar a assistência para garantir que corresponda à sua visão para a política externa americana.

Na sexta-feira, o Departamento de Estado impôs uma grande quantidade de financiamento americano para projetos no exterior, excluindo ajuda militar e programas alimentares para o Egito e Israel, múltiplo Partidas relatado. Cortaria milhares de milhões de dólares para apoiar programas anticorrupção, de desenvolvimento, de saúde e outros. O telegrama foi enviado por Rubio às embaixadas americanas em todo o país. Os Estados Unidos alocaram cerca de 60 mil milhões de dólares para ajuda espalhada por todo o mundo em 2023, observou a Associated Press.

“Estes fundos respondem directamente ao seu desafio declarado de prosseguir uma política externa que torne a América mais forte, mais segura e mais próspera”, disseram Meeks e Frankel.

Os democratas alertaram Rubio que, ao interromper a ajuda, os Estados Unidos estão a permitir que adversários como o Irão e outros “prejudiquem desenvolvimentos regionais promissores”.

“Acontecimentos que alteram o mundo estão actualmente a desenrolar-se na Síria e no Líbano, e é sem dúvida do interesse nacional dos Estados Unidos moldar estes acontecimentos”, escreveram eles na carta. “Ao suspender todos os nossos programas actuais e não responder às novas oportunidades, cedemos este espaço ao Irão e a outros adversários e ameaçamos minar desenvolvimentos regionais promissores.”

Fonte