Democratas da Flórida criticam Biden por retirar Cuba da designação de patrocinador do terrorismo

O Partido Democrata da Flórida criticou o presidente Biden por sua decisão de suspender a designação de Patrocínio Estatal do Terrorismo (SST) de Cuba em troca da libertação de prisioneiros políticos presos que protestaram contra o regime em 2021.

“Embora qualquer retorno dos presos políticos das garras da Cuba comunista seja motivo de celebração, o tratamento dispensado pelo regime ao povo cubano continua a ser uma das maiores violações dos direitos humanos do século passado”, disse a presidente do Partido Democrático da Florida, Nikki. Frito, em comunicado. declaração lançado na terça-feira.

“Seria ingênuo pensar que esta troca negociada sinalizaria uma mudança no tratamento para com o povo cubano”, acrescentou.

O governo Biden disse na terça-feira que removeria Cuba da lista do SST, designação que o país recolocou em vigor durante os últimos dias do primeiro mandato de Trump. Funcionários do governo Biden disseram que estavam em contato com o novo governo republicano sobre a mudança.

Diplomatas cubanos tentaram agressivamente remover a nação insular da lista durante o mandato de Biden no Salão Oval. Após o anúncio, o Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano saudou o facto, mas sublinhou que o “bloqueio” económico à ilha “ainda está em vigor”.

Fried condenou a decisão do governo e instou as autoridades a mudarem de rumo.

“Gerações de cubano-americanos na Flórida contaram histórias sobre a crueldade do regime de Castro, atualmente liderado pelo sucessor escolhido a dedo de Raúl, e os perigos que enfrentaram ao escapar para a liberdade nos Estados Unidos”, disse Fried.

“Condenamos nos termos mais veementes a retirada de Cuba desta lista, bem como qualquer possível levantamento de sanções económicas, e apelamos à Administração Biden para que mude de rumo imediatamente”, acrescentou.

A administração recebeu críticas de todos os lados, com o senador Ted Cruz (R-Texas) chamando a decisão de “inaceitável em seus méritos”. Ele prometeu trabalhar com a equipe do presidente eleito Trump e seus colegas senadores para “revertê-la imediatamente”.

Fonte