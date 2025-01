Democratas debatem estratégia e proteção ao eleitor no primeiro fórum de candidatos

Os democratas avaliaram os candidatos à liderança do partido em suas primeiro fórum virtual de candidatos no sábado com foco na região Sul.

A disputada disputa pela presidência do Comitê Nacional Democrata forçou os candidatos a abordar sua derrota esmagadora em novembro e a compartilhar planos futuros para candidaturas bem-sucedidas.

“Nas últimas eleições, milhões de americanos não sabiam que lutávamos pelas famílias trabalhadoras. E se quisermos consertar isso, precisamos nos comunicar em todos os lugares. Isso significa na mídia conservadora, onde as vozes conservadoras dominam e contam histórias sobre os democratas”, disse Ben Wikler, presidente do Partido Democrata de Wisconsin, aos telespectadores.

O ex-líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, apoiou Wikler esta semana, reforçando sua campanha para o cargo de liderança do partido.

“Isso significa construir um ecossistema de mídia progressista onde contamos nossa própria história e, fundamentalmente, significa conversar com pessoas que não estão ligadas à política, que não confiam em nenhum dos partidos, pessoas que prestam atenção ao YouTube, aos podcasts e ao TikTok. , pessoas que estão em plataformas das quais a geração mais velha de democratas muitas vezes nunca ouviu falar, mas que dominam as notícias e informações para os eleitores mais jovens”, acrescentou.

Os seus oponentes concordaram, citando a desconexão com o público como a razão para a escassa maioria republicana no 119.º Congresso.

“A maioria dos americanos acredita agora que o Partido Republicano representa melhor os interesses da classe trabalhadora e dos pobres, e que o Partido Democrata é um partido dos ricos e da elite. E para provar isso, é claro, os únicos dois grupos que superamos foram as famílias ricas e os eleitores com ensino superior”, compartilhou o ex-governador de Maryland, Martin O’Malley (D).

“Essa é uma crítica contundente à marca do nosso partido. “Há uma noção desdenhosa de que as palavras classe trabalhadora são um código para eleitores brancos, perdemos terreno entre todos os tipos de famílias, negras, pardas e brancas, e todas estão desligadas do nosso partido”, acrescentou.

O ex-funcionário do Departamento de Segurança Interna, Nate Snyder, disse que os democratas perderam força devido à falta de uma presença autêntica em estados-chave.

“Tomamos algumas coisas como garantidas e não investimos em locais, por exemplo, como a América rural no Sul, onde sabemos que há batalhas a vencer. E assim abrimos o manual do que havíamos feito antes”, disse ele ao público virtual.

“Claro, vimos muito volume no terreno, muitas portas sendo batidas, mas quantas pessoas dessas comunidades que estavam batendo nas portas eram realmente daquele quarteirão? Quantos estavam realmente conversando com os vizinhos? E fizemos o suficiente para reconhecer que a dinâmica da forma como abordamos a nossa política e as nossas campanhas para chegar às pessoas também mudou fundamentalmente?

Sua proposta para combater a perda de visibilidade é promover a juventude.

“Precisamos elevar nossos jovens líderes entre os membros do Comitê Nacional Democrata”, disse Snyder.

O vice-presidente de candidatos ao envolvimento cívico do partido fez observações semelhantes no início da teleconferência.

“Perdemos jovens, perdemos homens de cor. “Perdemos a classe trabalhadora, em grande parte porque estamos a falar com as pessoas em vez de ouvir e mobilizar as formas como obtêm informação”, disse o ex-vice-presidente Michael Blake.

A deputada Joyce Beatty (D-Ohio), que concorre à vice-presidência de engajamento cívico, expressou preocupações sobre os principais grupos demográficos serem deixados para trás em meio a resultados eleitorais incipientes. Ele instou o partido a envolver novamente os idosos em meio ao seu esforço para captar a atenção dos eleitores mais jovens.

“Mas também não podemos esquecer os idosos. Não podemos esquecer aqueles que estão nos nossos territórios. “Não podemos esquecer os democratas no exterior, porque sabemos o que acontece se não treinarmos e educarmos as pessoas não apenas sobre como devem votar, mas também sobre o processo”, disse ele.

No início da teleconferência, ele expressou preocupação com a rápida disseminação de desinformação e novos esforços de supressão de eleitores em estados de todo o país.

“Olhamos para os 60.000 votos que estão sendo realizados na Carolina do Norte neste momento devido à supressão eleitoral de pessoas que tentaram votar. “Precisamos de uma via como o Comité Nacional Democrata para poder dizer às pessoas em que devem prestar atenção e como lidar com estes problemas quando eles ocorrem”, argumentou Beatty.

Coletivamente, os democratas soaram um alarme furioso sobre as mudanças internas antes do ciclo eleitoral de 2026.

“Estamos ganhando eleições à margem. Não são necessários grandes números. É necessária uma comunidade de cada vez, uma conversa de cada vez, e temos que fazer isso novamente como democratas”, disse a deputada Nikema Williams (D-Ga.), candidata à vice-presidência.

“Isso deveria significar ir lá e conversar com os eleitores, e é exatamente isso que continuaremos a fazer e a elevar quando eu for seu próximo vice-presidente de engajamento cívico e participação eleitoral.

