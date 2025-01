Democratas do Senado consideram esforço para garantir o briefing Trump de Jack Smith em 6 de janeiro

O principal democrata no Comitê Judiciário do Senado está pedindo ao Departamento de Justiça que preserve todos os registros relacionados ao procurador especial Jack Smith, incluindo seu relatório final, que está envolvido em litígio.

O senador Dick Durbin (D-Ill.) Disse que o painel poderia tentar obter uma cópia do relatório mesmo que não seja divulgado antes da posse do presidente eleito Trump.

“O Comitê reconhece a atual liminar contra a divulgação do relatório do Conselheiro Especial Smith e materiais relacionados e reserva-se o direito de solicitar a produção do relatório e dos registros relevantes em uma data futura apropriada”, escreveu ele em uma carta assinada por muitos outros membros democratas do o painel.

A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Aileen Cannon, abriu na segunda-feira o caminho para a divulgação do volume do relatório de Smith que trata dos esforços de Trump para bloquear a transferência de poder depois de perder as eleições de 2020.

Mas ele agendou audiências adicionais para determinar se deveria compartilhar o volume do relatório que trata da investigação dos documentos de Mar-a-Lago com os líderes do judiciário em ambas as câmaras. O procurador-geral Merrick Garland disse que não tornaria público o volume de Mar-a-Lago dado o julgamento em andamento contra os dois co-réus de Trump.

Os co-réus de Trump poderão apelar da ordem de Cannon para a Suprema Corte.

Se o tribunal quiser rever o caso mais detalhadamente, poderá emitir uma suspensão administrativa que bloquearia a sua libertação à medida que a tomada de posse de Trump se aproxima rapidamente.

A lei federal exige grande parte da preservação de documentos que os legisladores solicitam, mas Durbin expressou preocupação com os comentários feitos pelos novos funcionários da administração Trump.

“A planejada nomeação do presidente eleito para procuradora-geral, Pam Bondi, prometeu usar o Departamento de Justiça como uma arma contra os envolvidos nessas investigações, ameaçando: ‘Quando os republicanos retomarem a Casa Branca… (o) Departamento da Justiça, os promotores serão processados: os maus. Os investigadores serão investigados. “À luz destas ameaças, é fundamental que o Departamento tome medidas de precaução imediatas relacionadas com estas investigações e processos”, escreveu Durbin.

Os relatórios dos advogados especiais são geralmente transmitidos aos legisladores depois de submetidos ao procurador-geral, que também pode decidir se os torna públicos.

Garland fez isso com todos os relatórios do conselho especial produzidos durante seu mandato, mas espera-se que a administração Trump engavete o relatório.

Fonte