Democratas supervisores buscam inverter o roteiro de Comer sobre projeto de lei de ética

Supervisão da Câmara Os democratas que esperam destacar potenciais conflitos de interesse sob o presidente Trump vêem influência num projeto de lei de ética anterior do presidente da Câmara, James Comer (R-Ky.).

Essa proposta, que Comer apresentou no meio da sua extensa investigação sobre o ex-presidente Biden, teria exigido que Biden e a sua família fizessem uma série de divulgações.

Com Trump agora na Casa Branca, Connolly espera inverter o guião e pedir a Comer que apoie a sua própria legislação, mesmo com um republicano na Casa Branca.

É uma das primeiras trocas de ideias entre Comer e o novo membro do ranking Gerry Connolly (D-Va.), que chamou a legislação do presidente no ano passado de “padrão ouro republicano para a ética presidencial”.

“Espero que neste Congresso eles usem o poder deste Comité de uma forma que cumpra os objectivos subjacentes à Lei de Transparência e Responsabilidade Presidencial. “Isto não é simplesmente uma questão de consistência: é um teste fundamental à integridade do nosso Comité e ao seu compromisso com o povo americano”, escreveu Connolly numa carta a Comer.

“Concordo consigo que os requisitos da sua legislação devem aplicar-se à nova administração Trump, ao Presidente Trump, à sua família e aos seus confidentes. “Devemos agir rapidamente e de forma bipartidária para estabelecer regras éticas para a Casa Branca de Trump que cumpram os nossos padrões partilhados.”

Falando ao The Hill na quarta-feira, Connolly disse que a carta tinha como objetivo pressionar Comer “a ser consistente”.

“Lembre-se, eles passaram os últimos três anos investigando Joe Biden e não conseguiram”, disse ele.

“Então, que tal eles nos darem os mesmos recursos durante os próximos dois anos para vigiarmos o Sr. Trump, para que possamos equilibrar as coisas. E veremos se fazemos melhor do que eles em encontrar alguma coisa?”

Mas se a intenção de usar o seu projecto de lei para lançar uma revisão das próprias questões éticas de Trump era irritar Comer, não pareceu ser assim. Ele chamou seu novo líder de “um bom homem” e “uma lufada de ar fresco”.

“Quando (o deputado Jamie) Raskin (D-Md.) entrar na sala, minha pressão arterial subirá 30 pontos”, disse Comer, referindo-se ao seu ex-membro do ranking.

“Connolly, embora não concordemos em muitas coisas, minha pressão arterial permanece estável quando ele entra na sala. Você sabe o que eu quero dizer? Ele é uma boa pessoa e acho que é sincero.”

Ainda assim, defendeu os próprios negócios de Trump, dizendo que não seriam a mina de ouro que os democratas no Congresso podem esperar.

“Acho que Trump é transparente com seus negócios. Ele fala sobre eles o tempo todo. Ele fez campanha contra eles”, disse Comer ao The Hill.

“Não creio que Trump seja o problema que todos vocês pensam que é, porque com relação a esse projeto de lei ele já está revelando (seus interesses). Não existe hotel secreto em Dubai. Se você possui um hotel em Dubai, posso garantir que já falou que é o hotel mais bonito de Dubai… Seu nome estaria nele. “Eu teria TRUMP e ele falaria sobre isso.”

Comer apresentou a Lei de Reforma Ética Presidencial no último Congresso, em meio à sua investigação sobre Biden. É em grande parte um projeto de lei de transparência, que exige divulgação ao comitê em vez de impor sanções.

Embora fosse um projeto de lei bipartidário (a ex-deputada Katie Porter (D-Califórnia) foi uma importante co-patrocinadora), muitas das reformas foram inspiradas pela investigação do Partido Republicano sobre a família Biden.

Por exemplo, seria necessário discriminar quaisquer empréstimos feitos a familiares e documentar quando familiares imediatos se juntam ao presidente no Força Aérea Um, mesmo que a viagem fosse para fins comerciais. Ambas as situações foram levantadas pelos republicanos depois que Biden, enquanto exercia o cargo de vice-presidente, emprestou dinheiro ao irmão e fez com que o filho o acompanhasse em suas viagens.

Mas também exigia que os presidentes divulgassem quaisquer rendimentos estrangeiros obtidos por eles próprios ou pelos seus familiares. Exigiria também que os altos executivos, uma vez eleitos, partilhassem as suas declarações fiscais e divulgassem quaisquer conflitos de interesses.

Os democratas há muito que notam que a família Trump tem os seus próprios problemas éticos.

O próprio Trump lançou uma série de novos negócios além da sua linha hoteleira, visando uma nova criptomoeda com a World Liberty Financial, cujo maior financiador é um investidor nascido na China que enfrenta uma ação judicial da Comissão de Valores Mobiliários. Trump também lançou outro token de criptomoeda intitulado “$Trump” que apresenta sua imagem.

Connelly chamou as empresas de “um mecanismo fácil para atores inescrupulosos e interesses estrangeiros comprarem favores do presidente”.

E através do seu negócio hoteleiro e imobiliário, Trump assinou um acordo para desenvolver um hotel multimilionário e um campo de golfe em terras de propriedade do governo de Omãe a família Trump também aprofundou as suas relações com a LIV Golf, a organização de golfe apoiada pela Arábia Saudita que já realizou numerosos torneios nos campos Trump.

A empresa é apoiada pelo mesmo fundo soberano saudita que investiu 2 mil milhões de dólares na empresa de private equity de Jared Kushner, genro de Trump.

“Estes exemplos não são incidentes isolados; “Eles refletem um padrão de desrespeito ético que caracterizou a primeira administração Trump”, escreveu Connolly.

A equipe de Comer respondeu, apontando para um perdão concedido a Hunter Biden em meio a dois processos criminais por acusações fiscais e de porte de arma, bem como um perdão preventivo concedido a seu irmão James Biden, que não enfrenta nenhuma acusação.

“Os democratas atingiram o cúmulo da hipocrisia. “Os republicanos expuseram como Joe Biden traiu o povo americano ao permitir que a sua família e amigos lucrassem com a venda do acesso à sua influência, totalizando quase 30 milhões de dólares”, disse uma porta-voz do comité.

“No entanto, os democratas atuaram apenas como advogados de defesa dos Bidens. Agora que o Presidente Biden concedeu perdões sem precedentes à família criminosa Biden em resposta às nossas conclusões, os Democratas recusam-se a condenar estas ações. “Se os democratas realmente se preocupam com a ética presidencial, devem primeiro reconhecer as provas que descobrimos”, acrescentou a porta-voz.

Comer disse ao The Hill que estaria disposto a reintroduzir o seu projeto de lei, mas também não achava que seria uma prioridade para um Partido Republicano focado na implementação da agenda de Trump.

“Eu quero fazer isso? Sim. Será no início deste Congresso? Não, temos que fazer esta lei de reconciliação orçamental, temos que fazer um milhão de coisas para aprová-la”, disse ele.

Sua legislação no ano passado tocou a Casa Branca de Biden.

The Hill informou que a equipe de Biden pressionou os legisladores democratas a abandonar os planos de co-patrocinar o projeto de lei, e três concordaram em fazê-lo. Alguns legisladores disseram mais tarde que sentiram que o esforço de Comer era demasiado partidário.

A carta de Connolly termina com um apelo a Comer para que trabalhem juntos na revisão de quaisquer transgressões éticas.

“A governação ética não é um objetivo partidário, é uma responsabilidade partilhada. “Exorto-vos a demonstrar o compromisso do Comité com a governação ética e a garantir que nenhuma administração, por mais poderosa que seja, esteja acima da lei”, escreveu ele.

“Ao trabalhar em conjunto, o Comité pode enviar uma mensagem clara de que a governação ética é uma prioridade bipartidária e não uma ferramenta para obter vantagens partidárias.”

Comer não descartou a possibilidade.

“Eles sempre vão odiar Trump, você sabe, todo mundo odeia Trump, mas acho que podemos encontrar um terreno comum sobre coisas como pagamentos indevidos, coisas assim, nesse comitê.”

Mike Lillis contribuiu.

