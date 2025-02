Demolição de Durgah: tensão na vila de Ullagaddi Khanapur de Belagavi

A tensão prevaleceu por algumas horas quando a grande multidão se encontrou em Ullagaddi Khanapur, no distrito de Belagavi, enquanto as autoridades começaram a demolir um durgah na noite de sábado (1 de fevereiro de 2025.)

Os oficiais encarregados de expandir a rodovia nacional de Pune-Bengaluru, demoliram o Syed Gulab Shah Wali Durgah, que supostamente foi construído em terras invasoras.

Uma grande multidão se encontrou no local de trabalho e se opôs à demolição da estrutura. No entanto, o trabalho foi concluído com proteção policial. Os líderes da comunidade Syed Salim Shah, Syed Ahmed, Yusuf Patel, Ajmal Sheikh e outros criticaram a demolição.

Syed Ahmed disse que nenhuma autoridade emitiu nenhum aviso ao Comitê de Durgah contra suposta invasão. No entanto, os policiais argumentaram que o devido processo foi seguido.