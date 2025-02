Demolida a ponte do obturador de Setammoola

Uma ponte obturadora em Kannammoola, na capital, que tem sido a causa das inundações nessas partes durante fortes chuvas, foi demolida na sexta -feira como parte do atual trabalho de manutenção do departamento de irrigação menor no canal Pattom. A grande quantidade de resíduos flui através do canal durante as chuvas costumava ficar preso na ponte do obturador, causando inundações na área.

O trabalho em andamento no Canal Pattom, como parte do projeto de ₹ 4,83 milhões de rúpias no orçamento estadual 2021-22 está atualmente nos estágios finais, disse VK Prasanth, MLA. O canal, com uma largura de 8 metros e um comprimento de 9 quilômetros, passa por Kudappanakkunu, Chestivilakom, Kinavoor, Mutada, Kesavadasapuram, Nanthencode, Pattom, Kunnukuzhy e Kannammoola, antes de Dringing on the Amayizhanjan. O trabalho no curso está concentrado na seção a jusante do canal, a uma distância de 4,5 quilômetros.

Após a demolição da ponte do obturador em Kannammoola. | Crédito da foto: acordo especial

Segundo o projeto, será realizada decepção, paredes de proteção serão construídas onde a altura das paredes existentes será necessária e aumentada. As barreiras serão colocadas em várias áreas abertas para evitar o depósito de resíduos no canal. Prasanth disse que, com a conclusão do projeto, os problemas de inundação nas áreas ao redor do canal serão abordados até certo ponto.