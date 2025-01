Demolidor: Fãs de Born Again querem que Luke Cage retorne após novo trailer de Easter Egg

A Marvel Studios reacendeu as especulações sobre lucas gaiolaO retorno com um sutil ovos de pascoa nele Demolidor: Trailer Nascido de Novo. O teaser apresenta um outdoor anunciando o Harlem’s Paradise, um local chave na série Luke Cage, sugerindo possíveis conexões entre o verso dos Defensores e o MCU. Enquanto o Demolidor de Charlie Cox e o Rei do Crime de Vincent D’Onofrio ocupam o centro do palco, os fãs estão ansiosos para ver se Mike ColterLuke Cage se juntará à lista crescente de personagens da Marvel que retornaram.

Fãs de Luke Cage pedem o retorno de Mike Colter após Demolidor: Trailer de Born Again

O lançamento do trailer de Demolidor: Nascido de Novo, que apresenta um sutil ovo de Páscoa fazendo referência a Luke Cage, reacendeu o interesse dos fãs pelo personagem. O trailer apresenta com destaque uma placa na Times Square para Harlem’s Paradise, um local central da série Luke Cage, durante uma cena em que Wilson Fisk se dirige a uma multidão na véspera de Ano Novo. Esta referência gerou especulações generalizadas sobre o possível retorno do personagem ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Os fãs nas redes sociais reagiram com entusiasmo à menção do Harlem’s Paradise. Um fã escreveu em

Outro usuário afirmou: “REFERÊNCIA DE LUKE CAGE NO TRAILER DE NASCIDO DE NOVO!!!!” e imagens compartilhadas do trailer.

Outros notaram a importância da referência. Usuário oficial do podcast Phase Hero “Harlem’s Paradise é um local chave na série Luke Cage.”

Uma placa da Times Square no trailer do Demolidor faz referência ao paraíso do Harlem.

Harlem’s Paradise é um local chave na série Luke Cage. pic.twitter.com/LQYCkB1bYq – Herói da Fase (@PhaseHero) 16 de janeiro de 2025

Harlem’s Paradise, uma boate central de Luke Cage, era a base da família criminosa Stokes e mais tarde se tornou a sede de Luke Cage após a morte de Mariah Dillard. A aparência do pôster reconhece sutilmente o personagem e liga o verso dos Defensores, incluindo Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage, ao MCU. Embora o Demolidor (Charlie Cox) e o Rei do Crime (Vincent D’Onofrio) tenham se juntado ao MCU, o futuro de Luke Cage permanece incerto.

Até o momento, a Marvel não confirmou o retorno de Mike Colter como Cage. O ator manifestou interesse em reprisar o papel. No entanto, nenhum plano oficial para a reintrodução de Cage foi anunciado.

Os fãs ainda estão ansiosos por atualizações, e Demolidor: Nascido de Novo estreará na Disney+ em 4 de março de 2025. A série pode oferecer mais clareza sobre o futuro desses personagens.

Originalmente relatado por Anubhav Chaudhry em super-herói.