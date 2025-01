Demolidor: Nascido de Novo Charlie Cox, da 2ª temporada, dá atualizações emocionantes sobre as filmagens

Demolidor: Nascido de Novo estreará na Disney + em março. Porém, em agosto do ano passado, a Marvel anunciou que a série receberia uma segunda temporada. Em uma entrevista recente, Charlie Cox, que interpreta o super-herói homônimo na próxima série, revelou quando as filmagens da segunda temporada começariam.

Demolidor: A segunda temporada de Born Again começará a ser filmada mais cedo do que você pensa

Charlie Cox apareceu na FAN EXPO San Francisco com Wilson Bethel, que interpreta Benjamin “Dex” Poindexter no programa, e revelou que as filmagens de Demolidor: Nascido de Novo, 2ª temporada, começariam antes do lançamento da temporada inaugural.

“Já se passaram muitos anos desde que lançamos o conteúdo do Demolidor. “Estou muito animado com isso”, disse Cox. “Quando estrearmos (Born Again) em 4 de março, já estaremos filmando a segunda temporada. Então, na verdade, é apenas o presente que continua sendo oferecido.”

Demolidor: Nascido de Novo serve como um renascimento de Demolidor, que foi ao ar originalmente na Netflix entre 2015 e 2018. Embora esse programa estivesse programado para ter mais temporadas, ele acabou sendo cancelado. Relembrando seus sentimentos após ouvir sobre o cancelamento, Cox disse: “De repente, tive um período de separação, um período de luto. “Pensamos que faríamos uma quarta temporada e isso não aconteceu.” Cox revelou que recebeu a notícia por telefone, acrescentando: “Foi como, ‘Terminamos. Acabou. “Parecia uma separação de uma forma meio estranha.”

Demolidor: Born Again 2ª temporada pode chegar em 2026

Cox não ofereceu nenhum detalhe sobre qual poderia ser a data de lançamento da 2ª temporada do Demolidor durante sua aparição na FAN EXPO. No entanto, como o programa retorna à produção antes ou no início de março de 2025, a segunda temporada pode sair já em 2026.

No mesmo evento, Cox mencionou que não desejava parar de jogar Demolidor tão cedo, embora reconhecesse que isso “presumivelmente” aconteceria em algum momento no futuro.

Originalmente relatado por Tamal Kundu em super-herói.