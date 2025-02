Demolidor: Nascido de novo produtor poderia aparecer depois de Deadpool & Wolverine

O produtor de Sana Amanat compartilhou recentemente seus pensamentos sobre o possível retorno de Elodie Yung como Elektra em Demolidor: Nascido de novo Depois que Jennifer Garner repetiu o papel no filme de 2024 Deadpool & Wolverine.

Elodie Yung fez sua estréia em Marvel quando Elektra Nachios, na segunda temporada da Netflix Daredevil, foi lançado em março de 2016 e depois apareceu nos defensores. Agora, com tantos personagens que retornam na próxima série Demolidor, os fãs também estão antecipando seu retorno.

Sana Amanat sobre se elektra e a mão podem estar em Demolidor: nascido de novo

A produtora executiva do Marvel Studios, Sana Amanat, que trabalhou em projetos como a Sra. Marvel e o próximo Demolidor: nascido de novo, abordou recentemente a possibilidade de Elodie Yung retornar como Elektra, juntamente com a organização sombria da mão.

Enquanto conversava com Entretenimento semanalFoi perguntado a Amanat se Elektra e a mão têm alguma chance de aparecer na série e, em resposta, ele disse: “Cem por cento estão na parte de trás de nossas cabeças. Finalmente, tentaremos descobrir um pouco mais com isso”. Elektra Foi uma parte importante da vida do Demolidor na série Netflix. Eles se dedicaram a um relacionamento romântico.

Durante uma entrevista de 2016 com Estagiário de negóciosCox se referiu a Elektra como “o personagem mais emocionante e mais perigoso”. Além disso, ele declarou que seu relacionamento era “maravilhoso e terrível, tudo ao mesmo tempo. É uma vida e destruindo a vida simultaneamente”.

Elodie Yung também expressou seu desejo de retornar como Elektra em Demolidor: Nascido de novo em uma conversa de março de 2024 com Toofab. Ela disse: “Eu adoraria isso. É muito divertido porque meus fãs dizem: ‘Você pode voltar?’ E eu digo: ‘Pergunte ao Sr. Marvel’, você tem que perguntar ao Sr. Marvel que, não eu, porque com prazer eu reproduziria essa parte. Ela é feroz. Ela é uma sociopata. Ela é muito divertida.

