Demolidor: O ator nascido de novo diz que Vanessa Fisk é como a rainha da casa de David Ahinoam

AyElet Zurer Ele está atualmente fazendo ondas na indústria do entretenimento, principalmente devido ao seu papel como Vanessa Fisk in Demolidor: Nascido de novo. Além disso, a atriz israelense também aparecerá na próxima série de vídeos do Amazon Prime Casa de David Maria é uma cobra.. Em uma discussão recente, Zurer abriu sobre sua experiência com o drama histórico tão aguardado, durante o qual ele também comparou seu personagem naquele programa com sua parte na próxima série Disney+ dirigida por Charlie Cox.

Ayelet Zurer diz que seu imprudente: nascido de novo e os personagens da casa de David compartilham ‘intensidade e paixão semelhante’

De acordo com a estrela do homem de Steel, Vanessa Fisk e a rainha Ahinoam compartilham muitas semelhanças, especialmente quando se trata de lealdade e paixão que abrigam para seus entes queridos.

Enquanto conversava com Josh WildingAyelet Zurer disse: “É muito interessante porque eu estava pensando nisso e como eles são semelhantes e como não são semelhantes. Acho que essa semelhança vem da intensidade e paixão que eles têm pelo homem. E isso é leal. Ambos. Eles são mulheres muito, muito leais a uma culpa.

Ayelet Zurer destacou uma pequena diferença entre as motivações de Vanessa Fisk em Demolidor: Nascido de novo e a rainha Ahinoam em House of David. “Vanessa, por um lado, está muito mais intrigada com o poder e a brutalidade. Enquanto a rainha Ahinoam não está interessada em brutalidade, mas ela tem que ir lá para proteger sua família, o reino, o trono e seu marido ”, disse o experiente tepiano.

Desenvolvido por Jon Erwin, pelo Projeto Maravilha, a House of David encapsula a história de Davi, um rei de Israel e Judá, bem como o segundo governante da monarquia unida. A série está atualmente a caminho de deixar o vídeo privilegiado em 27 de fevereiro de 2025.

Originalmente informado pelo suporte Rastogi em Super -herói.