Demolidor: Trailer de Born Again provoca programa da Disney + MCU estrelado por Charlie Cox

A Marvel Studios lançou um novo Demolidor: Trailer Nascido de Novoprévia da próxima série Disney + em que Charlie Cox chega ao UCM.

O que acontece no trailer de Demolidor: Nascido de Novo?

O trailer de Demolidor: Nascido de Novo mostra um pouco da ação que ocorrerá quando a série Disney+ estrear em março. A série verá o retorno de Charlie Cox como Matt Murdock/Demolidor, bem como o retorno do Justiceiro de Jon Bernthal e muito mais.

Demolidor: Nascido de Novo, que consiste em uma primeira temporada de nove episódios, estreia na Disney+ em 4 de março de 2025, como parte da Fase Cinco do MCU. As três primeiras temporadas da série Marvel Demolidor da Netflix também estão disponíveis para assistir no Disney+.

Assista ao novo trailer de Demolidor: Nascido de Novo abaixo (veja outros trailers e clipes):

Demolidor: Nascido de Novo vem do showrunner Dario Scardapane e dos diretores Justin Benson e Aaron Moorhead. O próximo renascimento do MCU também contará com o retorno de Charlie Cox como Matt Murdock, Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin, Elden Henson como Foggy Nelson, Deborah Ann Woll como Karen Page, Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher e Wilson Bethel. como Benjamin Poindexter/Bullseye. Eles se juntam aos recém-chegados à franquia Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Michael Gaston, Nikki M. James, Arty Froushan e Genneya Walton.

Tanto Cox quanto D’Onofrio já fizeram sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel em 2021, com Kingpin como ator convidado na série Hawkeye e Matt Murdock/Demolidor aparecendo brevemente em Homem-Aranha: No Way Home. Em 2022, Cox também teve uma participação em dois episódios em She-Hulk: Attorney at Law, onde mostrou um lado mais leve do herói. Mais recentemente, Cox e D’Onofrio estrelaram a minissérie Echo, dirigida por Alaqua Cox.