Den of Thieves 2: Críticas do Pantera levam a Rotten Tomatoes positivos e pontuações Metacritic

Covil dos Ladrões 2: Pantera estreia nos cinemas dos EUA hoje, 10 de janeiro. As pontuações das críticas para a sequência começaram a aparecer e ultrapassaram as do original, com o filme obtendo fortes classificações no Rotten Tomatoes e no Metacritic. Embora o filme original não tenha obtido uma avaliação geral positiva dos críticos em nenhum dos sites, as pontuações das avaliações dos usuários foram muito mais entusiasmadas com o thriller policial. Aqui está o que os críticos disseram sobre a sequência até agora.

Den of Thieves 2: as críticas do Pantera chamam-no de “uma sequência divertida”

Chris Bumbray da JoBlo’s Movie Network chamou Den of Thieves 2: Pantera de uma “sequência divertida que melhora o original”. Bumbray acrescentou que o segundo filme tem uma “atmosfera única de estilo europeu” que ele acredita ser “fresca de uma forma que seu antecessor não tinha”.

Prazo final de Hollywood Pete Hammond elogiou o retorno da estrela Gerard Butler, chamando Den of Thieves 2 de “veículo de ação ideal para o sempre assistível e durão Butler, e uma sequência bastante digna de um original que não era tão original para começar”. Hammond afirma que o filme é “divertido sem esforço” graças aos atores e aos locais de filmagem. De referir que uma parte considerável do filme foi rodada no Reino Unido e nas Ilhas Canárias.

Owen Gleiberman da variedade elogiou o diretor Christian Gudegast, que também dirigiu o primeiro filme, como um “cineasta energizante”, apesar da “indiferença do filme em relação à plausibilidade”. Gleiberman escreve que Gudegast mantém o “zumbido” dos “confrontos corpo a corpo” e tem “um sexto sentido para mostrar a Butler”.

Christian Zilko da Indie Wire escreveu que Den of Thieves 2: Pantera “desafia todas as probabilidades em seu caminho para se tornar um dos novos lançamentos mais divertidos das primeiras 240 horas de 2025”.

Den of Thieves 2: Pantera obteve um índice de aprovação de 72% no Rotten Tomatoes após 18 avaliações e uma pontuação de 60 em 100 no Metacritic com base em 13 avaliações, denotando uma resposta “mista ou média”. Esses números provavelmente mudarão à medida que mais críticas chegarem, mas são consideravelmente melhores do que os 41% do Rotten Tomatoes e as 49 pontuações do Metacritic que o primeiro filme recebeu. Apesar das respostas mistas e negativas dos críticos, o filme original de 2018 se tornou um sucesso comercial com muitos seguidores. Den of Thieves 2 agora parece ter uma boa chance de replicar o sucesso do original.