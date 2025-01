Den of Thieves 2: O diretor do Pantera diz que a parte 3 está “pronta para começar”

Embora o recentemente publicado Covil dos Ladrões 2: Pantera continua a agitar as bilheterias globais, o diretor Christian Gudegast confirmou seus planos para uma sequência. O segundo filme da franquia foi lançado nos cinemas em 10 de janeiro de 2025, após um intervalo de quase sete anos desde o lançamento de seu antecessor. Pantera se passa dois anos após os eventos do primeiro filme e segue as aventuras de Big Nick, de Gerald Butler, enquanto o homem da lei tenta frustrar as intenções criminosas de Donnie Wilson na Europa. Com a série de filmes ganhando impulso gradualmente entre o público em geral, Gudegast garantiu aos fãs que Den of Thieves 3 está pronto para entrar em produção.

Christian Gudegast diz que haverá uma sequência de Den of Thieves 2: Pantera ‘já lançado’

Em uma discussão recente, o cineasta Christian Gudegast revelou que “já apresentou” planos para uma sequência de Den of Thieves 2: Pantera.

enquanto conversava com O repórter de HollywoodGudegast se deparou com uma pergunta que correspondia ao entusiasmo do público pelas trilogias. Em resposta à questão de saber se atualmente tem ideias para Den of Thieves 3, Gudegast afirmou: “Já foi apresentado. Já está feito. “Estamos prontos para ir.” O entrevistador perguntou humoristicamente ao diretor se eles deveriam “bater na madeira”, ao que o co-roteirista de London Has Fallen respondeu: “Nos sentimos muito bem com isso. Mas é claro, bata na madeira. “Não dói.”

O filme original da franquia chegou aos cinemas em 2018. Apesar de enfrentar vários problemas de produção, Den of Thieves conseguiu arrecadar mais de US$ 80 milhões de bilheteria global com um orçamento de US$ 30 milhões. A franquia realmente começou a chamar a atenção após sua estreia digital e contribuiu ativamente para acelerar o lançamento de Pantera.

Embora os comentários de Gudegast forneçam uma atualização encorajadora sobre a sequência de Den of Thieves 2, o projeto ainda não tem uma data oficial de lançamento. Enquanto isso, os fãs podem conferir Den of Thieves 2: Pantera, que está atualmente em exibição nos cinemas.